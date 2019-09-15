Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского

В начале 90-х годов в Россию на встречу с губернатором Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком при содействии Петра Авена приехал губернатор штата Оклахома Дэвид Уолтерс. Организацией встречи занимался Владимир Путин, работавший тогда советником Собчака.

На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".

"На этой встрече Березовский заснул, это было очень некрасиво. Я пытался разбудить, кидая в него бумажными шариками. К счастью для Березовского, он так сел от Собчака, что Собчак его не видел. Но Путин все это видел, и все это видели", — рассказал Авен в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"Путин действительно был рассержен, потому что он это организовывал, в какой-то степени отвечал, представлял Собчаку эту группу. Это была очень понятная реакция", — добавил Авен.

Березовского он назвал другом юности и символом 90-х. "Не случайно встреченный в жизни герой Шекспира, который своей трагической судьбой много мне объяснил в жизни", — пояснил Авен. Он добавил, что никакого бизнеса с Березовским у него не было, но один раз получил от него деньги.

"Я с ним делал одну сделку, по-моему, и долго за ним бегал, чтобы получить потом деньги. Так — мы совершенно по бизнесу с ним не работали, но я с ним дружил. И он уже был крупной бизнес-фигурой", — рассказал Авен.

Что касается Путина, сейчас председатель совета директоров "Альфа-банка" с президентом общается нечасто – два-три раза в год, и разговор идет на макроэкономические темы.