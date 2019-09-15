Борьба с памятником маршалу Коневу: швейкование или русофобский заказ

В Чехословакии некий Ондржей Коларж — староста райсовета в центре Праги — все же провел голосование о ликвидации памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в столице Чехии. Мелкие людишки — депутаты райсовета — взяли на себя решение взглянуть на пропорции истории по-новому.

Памятник Коневу установлен в дипломатическом квартале под названием Прага-6, где расположено и посольство России. Маршал Конев — один из самых прославленных маршалов Великой Отечественной, кавалер ордена Победы, а его заслуги признаны также и странами-союзниками. На мундире Конева, например, военный крест Франции и орден Почетного легиона 2-го класса. Польская звезда ордена "За воинскую доблесть" 1-го класса.

Это ведь Конев освободил концлагерь Освенцим, а потом изгнал фашистов из Кракова. Еще на мундире Конева — орден Белого льва "За Победу" 1-й степени от Чехословакии и американский орден "Легион почета" степени главнокомандующего.

Встреча на Эльбе после окружения Берлина — это армия Конева. Он — Почетный рыцарь-командор высочайшего в Великобритании ордена Бани, как и маршал Жуков.

Выдающийся полководец, дважды Герой Советского Союза, командующий фронтами в годы Великой Отечественной. Воевал с 1941-го и до Победы. От битвы под Москвой и Курской битвы — до штурма Берлина и уже потом до освобождения Праги. Если бы не танковый бросок Конева на Прагу, то немецко-фашистский полумиллионный гарнизон — тот, что и к 9 мая 1945-го не согласился с уже подписанной капитуляцией германской армии, — устроил бы в столице Чехословакии кровавую баню. Ведь в ожидании советских войск в Праге вспыхнуло антифашистское восстание, но силы горожан были несопоставимы с мощью зверей-оккупантов.

Осознавая все это, Конев разработал рискованный и невиданный план: пустить десять танковых корпусов – 1600 танков с полуторной дизельной заправкой — стремительно вперед, в отрыв от пехоты и обозов снабжения.

"4 мая в штаб фронта были вызваны на совещание командующие армиями. При обсуждении всех аспектов предстоящей операции фактор времени выдвигался на первое место. Было подчеркнуто, что нам предстоит не просто преодолеть Рудные горы и Судеты, а в буквальном смысле слова чуть ли не перелететь через них", — писал Конев.

И еще немаловажное.

"Специальное указание не допускало разрушения городов, заводов, населенных пунктов. Следовало помнить, что мы вступаем на территорию дружественной союзной страны. Под лозунгом "Вперед, на Прагу! Спасти ее. Не допустить, чтобы она была разрушена фашистскими варварами! велась вся партийно-политическая работа в частях. И надо сказать, что, несмотря на усталость войск после Берлинской операции, лозунг был всюду подхвачен. У нас была острая тревога за Прагу, острое желание как можно скорее прийти на помощь своим братьям, прежде чем фашисты, использовав преимущество в силах, успеют расправиться с ними. Это чувство было у нас всеобщим", — отмечал Конев.

Так Прага была спасена. А уж как сами жители Праги были счастливы.

"При появлении советского офицера его немедленно брали в дружеский полон, начинали обнимать, целовать, качать. Один за другим попали все мои офицеры связи в окружение — поцелуи, угощения, цветы", — вспоминал Конев.

Памятник Коневу в Праге — маршал с букетом сирени. Тогда, в мае 1945-го, как раз буйно цвела сирень. Сейчас мелкие и неблагодарные людишки — райсовет Праги-6 — хотят это все стереть, лишив и своих потомков права на благодарность и просто память. Памятники — это ведь история, символы ушедших времен, часть жизни отцов и дедов, более дальних поколений.

Фигуру маршала Конева куда-то, еще неизвестно куда, увезут. Может, на Ольшанское кладбище в Праге или еще куда, а может- в Россию. И вот тут — такая ассоциация. Почему столь важны вообще местные выборы? Представьте себе, что, скажем, московский райсовет убирает с площади перед Большим театром памятник Карлу Марксу скульптора Кербеля по инициативе депутата типа Любови Соболь. По той причине, что, мол, Карл Маркс и вообще марксизм принесли миру столько страданий. И куда тогда Маркса везти?

А ведь у нас еще в России много памятников так называемым белочехам — погибшим легионерам Чехословацкого корпуса, которые прибыли в Россию воевать за царя в Первую мировую, потом поддержали его свержение, а после революции оказались уже против красных. Чтобы не убивать их всех, советская власть решила дать им спокойно уехать по железной дороге домой. А так как свободной тогда была лишь дорога на Владивосток, а там уже морем, то Чехословацкий корпус растянулся до Урала и там чуть ли не через всю Сибирь. А тут еще и гражданская война. Так вот тем погибшим чехам у нас по всей России — памятники.

Пугачев Саратовской области, Пенза, Сызрань, Ульяновск, Верхний Услон в Татарстане, Бузулук Оренбургской области, Кунгур Пермского края, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Михайловка Иркутской области, село Посольское в Бурятии, Красноярск, Владивосток... Они — эти белочехи — что, герои или хотя бы пример для кого-то из россиян? Просто память и сострадание. Так, может, эти памятники белочехам сейчас по решениям местных райсоветов куда-то свезти и в Чехию отправить? Так что ли? В кого мы тогда превратимся?

Президент Чехии Милош Земан категорически осудил происходящее. "Те, кто борются с памятником, являются трусами. Памятники не могут защищаться", — заявил он.

Послушайте, вот, скажем, чешский писатель-классик Ярослав Гашек — автор "Бравого солдата Швейка", будучи призванным в действующую армию в ходе Первой мировой на стороне Австро-Венгрии, добровольно сдался в русский плен. А потом поддержал красных и в 1918 году даже стал, как он писал, комендантом Бугульмы. Бугульма сейчас — это город в Татарстане.

В СССР даже был снят художественный фильм про Гашека "Большая дорога". Режиссер — народный артист страны Юрий Озеров. По воспоминаниям участников событий в Бугульме, Гашек был активным сторонником карательных действий против классовых врагов, когда их просто-напросто расстреливали без суда и следствия. Сам Гашек в автобиографическом рассказе о том периоде своей жизни тему заминает, ставя лишь многоточие.

"Я достал из кармана фотографию моей покойной матушки. Из глаз у меня полились слезы, и я зашептал: "Милая мамочка, когда мы жили с тобой на Милешовской улице в доме №4 на Краловских Виноградах, тебе и в голову не могло прийти, что через пятнадцать лет твой бедный сыночек должен будет сосредоточивать полки на позиции Ключево — Бугульма, взрывать железнодорожные пути и мосты, поджигать элеватор и держаться при обороне города до последнего солдата, не говоря уже о всяких других вещах: Зачем не стал я бенедиктинским монахом, как хотелось тебе, когда я впервые провалился в 4-м классе? Жил бы себе припеваючи, служил бы обедни да потягивал церковное винцо", — писал Гашек.

Сейчас в Бугульме, в здании комендатуры, где служил Ярослав Гашек, — музей Гашека. А что если местный райсовет решит закрыть его?..

В современном чешском языке есть глагол "швейковать", то есть вести себя как солдат Швейк, прикидываясь идиотом, либо отлынивать от чего-то, либо исполнять чей-то приказ, доводя его до абсурда. Глагол "швейковать" употребляется нынче не в поощрительном значении. Когда староста райсовета Прага-6 Ондржей Коларж столь активно бьется с Коневым, то он как раз швейкует либо прикидывается идиотом, чтобы не замечать очевидных пропорций в истории, либо исполняет чей-то русофобский приказ, доводя его до абсурда.

Ондржей Коларж — представитель карликовой в Чехии партии "ТОП-09". Она едва преодолела пятипроцентный барьер на выборах в парламент и из 200 мест получила лишь семь. Зато на уровне райсовета мелкий человечек Ондржей Коларж принимает масштабные для Чехии решения.