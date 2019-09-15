Петр Авен: "Альфа-банку" на Украине мешают только отморозки

У "Альфа-банка", как и других российских банков, случаются проблемы на Украине, но в целом работа идет в нормальном режиме, рассказал председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Украинские отделения "Альфа-банка" "регулярно сжигали", последний раз – "где-то месяц назад во Львове", и закидывали коктейлями Молотова. Однако Нацбанк Украины, по словам Авена, "ведет себя вполне нормально", и все препятствия в работе следовали лишь со стороны "отморозков".

"Мы пытаемся там, тем не менее, работать, и будем пытаться работать, потому что мы очень надеемся, что все войны и конфликты — они не навсегда", — подчеркнул Авен.

Отчасти помогает, что его партнер Михаил Фридман, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп", родился на Украине и свободно говорит по-украински. Знание страны, контакты, люди и эмоциональная привязанность Фридмана к Украине, "наверное, как-то помогает", рассказал Авен.

Он также опроверг мифы о том, что "Альфа-банк" может купить ВТБ, назвав их полным бредом. "Никто нам не делал никаких предложений, никогда, и никаких разговоров о продаже банка с нами никто не вел", — заявил Авен.

А секретом выживаемости банка, по его словам, стали здоровая корпоративная культура, распределение обязанностей между разными сферами управления, атмосфера доверия и "редкий для нашего рынка консерватизм". "Такое совмещение профессионализма и консерватизма помогло нам особенно выжить в 1998 году, когда основная масса конкурентов погибла", — подчеркнул Авен. К началу кризиса "Альфа-банк" был на 22-м месте среди российских банков, а вышел из кризиса на 6-й строчке. "16 банков, которые были в середине, исчезли", — рассказал Авен.