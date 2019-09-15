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15 сентября 201922:12 Татьяна Ремезова

"Диалог" с Медведевым: живой обмен мнениями и разговор начистоту

"Диалог" с Медведевым: живой обмен мнениями и разговор начистоту

11 сентября председатель правительства Дмитрий Медведев принял участие в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24". Более полутора часов премьер-министр обсуждал в прямом эфире с представителями бизнеса и экспертами "национальные цели развития".

Диалог — впервые в расширенном составе. Общение не в форме отчетов и докладов — живой обмен мнениями. Возможность поговорить начистоту. Главная особенность формата — беседа в непринужденной обстановке. В студию приглашены представители бизнеса, культуры и федеральные министры.

За несколько минут до эфира в студии появляются массивные пачки документов, те самые , что попали под "регуляторную гильотину".

"Я подписал поручения о том, что акты Союза ССР и Российской Федеративной Социалистической Республики должны прекратить действие до конца этого года, точнее с 1 января следующего года", — сказал Дмитрий Медведев.  20 тысяч 419 актов, одно перечисление которых занимает тысячи страниц.

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства — официальное печатное издание правительства советской России 1917-1938 годов. Именно в нем опубликованы первые декреты советской власти: о мире, о земле, восьмым в списке — декрет о восьмичасовом рабочем дне.

100-летнее издание находим в архиве Минюста.

"Рабочий день, который не должен был превышать 8 рабочих часов в сутки и 48 часов в неделю. Сейчас у нас Трудовым кодексом установлено 40 часов в неделю", — рассказала Татьяна Макаренко, начальник отдела анализа и обработки правовой информации Научного центра правовой информации Минюста РФ.

Попадание под "гильотину" и утрата силы совершенно не означают, что восьмичасовой рабочий день в стране отменен. Длительность рабочего дня устанавливает Трудовой кодекс. Его, к слову, тоже пора осовременить, уверен Дмитрий Медведев. Четырехдневная рабочая неделя не способ урезать зарплаты, а лишь возможность гибко планировать время.

"Это вопрос будущего для ряда профессий. Люди и сейчас, когда сами организуют свой трудовой процесс, делают это так, как считают правильным. Это не 5 дней в неделю, это 3 дня в неделю. Естественно, это не должно сопровождаться изменением заработной платы, она не должна падать, она, наоборот, должна только расти", — считает Медведев.

Большие надежды на "гильотину" — у представителей общепита. Вместе с президентом Федерации рестораторов и отельеров отправляемся в самую жесткую с точки зрения норм гигиены зону — кухню рыбного ресторана. Экипировка — как в операционной, на входе — санобработка.

Хрестоматийный пример с толщиной омлета. По советским нормам он не должен быть толще 2,5-3 сантиметров. Принятая во всем мире система цветных разделочных досок. Наглядно и удобно. Но для проверяющих приходится выцарапывать маркировку, иначе штраф или закрытие на 90 дней.

Ультрафиолетовый шкаф для дезинфекции ножей, инсектицидные лампы против насекомых, лазерные термометры. Технологии ушли далеко вперед, а санпины все еще требуют мыть посуду ветошью.

"Это советское слово, такой атавизм. Поролоновая домашняя губка запрещена — в ней в одном квадратном сантиметре до 5 миллиардов микроорганизмов. Мойщики используют абразивные средства, специальные щетки. Каждое утро бригада получает новый расходный материал", — рассказал Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров России.

Современные требования к индустрии питания собраны в Белой книге — ее подготовило Минэкономразвития.

"Мы живем в новых условиях уже почти три десятилетия, а эти акты сохраняют силу и очень часто просто связывают бизнес по рукам и ногам", — заявил Дмитрий Медведев

"Не должно быть у контрольно-надзорных органов власти над рестораторами, у них должен быть только контроль за качеством, они должны помогать тем, кто ведет бизнес, делать это безопасно, без ущерба и риска для людей", — считает Максим Орешкин, министр экономического развития РФ.

Еще одно решение, которого очень ждали. Премьер подписал постановление о закупке импортных обезболивающих для детей. Диазепам, фенобарбитал, клобазам и мидазолам.

"Это очень тяжелая история, и тут не о чем даже говорить. Распоряжение подписано, деньги выделены, и дети получат эти препараты", — заверил Дмитрий Медведев.

Лекарства поступят не раньше конца октября. Сейчас формируются списки детей, и на это необходимо время.

"Сроки по сбору данных должны быть очень сильно продлены. А все регионы должны быть проинформированы четко о том, что не может быть дедлайна по сбору информации. Внушайте родителям и своим врачам, что сейчас наказания за правду не будет, что мы сейчас эту правду ждем", — подчеркнула Нюта Федермессер, Руководитель Центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера".

Адресный подход и в борьбе с бедностью. 13% россиян — это 18 миллионов человек — живут на доход ниже прожиточного минимума. "Это пенсионеры. Вторая категория — большие семьи. Также это люди, у которых есть проблемы со здоровьем, они просто не могут трудиться, допустим, в полную силу", — сказал Медведев.

Новая форма поддержки — социальный контракт. Помощь от государства в образовании и трудоустройстве. Системно победить бедность позволит только одно, уверен премьер, — устойчивый экономический рост.

Текст: "Вести недели"

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