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15 сентября 201922:59 Николай Васильев

Туризм в России: излюбленные места и новые объекты

Туризм в России: излюбленные места и новые объекты

9 сентября в Петербурге открылась 23-я Генассамблея Всемирной туристической организации ООН — главное событие в глобальной индустрии туризма. Не секрет, что во многих странах туризм — солидная составляющая доходов бюджета.

Каждый хоккейный матч — это и туристическое событие. На льду — ярославский "Локомотив" и московское "Динамо." Значит, на трибунах только гостей из столицы несколько сотен, еще больше болельщиков из соседних регионов: Иваново, Костромы, Владимира. Арена рассчитана на 10 тысяч зрителей — такой размах не в каждом мегаполисе, а в Ярославле живут всего 600 тысяч человек.

"Ярославль вошел в число городов, где в 202 году пройдет чемпионат мира по волейболу. Это для нас серьезное, знаковое событие, потому что Ярославская область — спортивный регион", — отметил Дмитрий Миронов — губернатор Ярославской области.

На спорт и туризм работает и промышленность региона. Чего стоит только судостроительный кластер, который обеспечит пассажирскими судами не только Поволжье, но и юг России. Новинка сезона — прогулочная яхта с новейшей системой развлечения. Сделано в Ярославле.

Эффект от виртуального полета над городом такой, что некоторые впиваются в подлокотники. Но главная задача катера — путешествия по волжским достопримечательностям.

Толгский монастырь — излюбленное место как паломников, так и туристов. В этом году — 705 лет со дня основания. В возрожденной обители сестры обустроили гигантские цветники, пустили черных лебедей на пруд и рады многочисленным паломникам, которые едут поклониться мощам Святителя Игнатия и явленной здесь в XIV веке чудотворной Толгской иконе Божией Матери.

Богатство Ярославской области — четыре города Золотого кольца России из девяти. Переславль-Залесский. Стены храма помнят крещение князя Александра Ярославича, который тогда еще не был Невским, и возведение в сан игумена преподобного Сергия, который тогда еще не был Радонежским.

А это уже Ростов Великий и его жемчужина — кремль XVII века.

Увидеть все Золотое кольцо можно и сразу целиком — летом в Ярославле открылся новый музей-макет. Здесь и первый в России драматический театр — имени Волкова, и хоккейная арена "Локомотива", и храмы Сергиева Посада, и даже Иваново с единственным женихом на весь город невест.

За 10 лет небольшое село Вятское, преодолев разруху, стало самой красивой деревней России с тремя гостиницами и 12 музеями — печатного производства, музыкальных инструментов, аптечного дела. Вятское подробно описано у Николая Алексеевича Некрасова в поэме "Кому на Руси жить хорошо". Это то самое село Кузьминское, где крестьянская ярмарка. У Некрасова по соседству — усадьба, а в Вятское он ездил на охоту.

Из этих мест и скульптор Александр Опекушин, автор московского памятника Пушкину. Но главное богатство села создавали фермеры и купцы. "Огурцы поставлялись к императорскому двору, в Швецию и Швейцарию", — рассказала Елена Шахова — генеральный директор историко-культурного комплекса "Вятское".

Вятское и теперь — огуречная столица. На мастер-классы по выращиванию или засолке приезжают итальянцы и французы, а в кафе подают лимонад, пельмени, пироги и даже варенье из огурцов.

Ботик Петра Первого — музей одного экспоната, но именно здесь, на Плещеевом озере, в конце 17 века родился русский флот. К Плещееву озеру теперь можно добраться по хорошей дороге — ремонт недавно закончили.

Скоро завершат ремонт дороги на Ярославль со стороны Иваново — это было одно из наиболее проблемных мест в регионе.

В Ярославской области живут миллион с четвертью человек, а число гостей — более 4 миллионов в год. Доходы превысили 8 миллиардов рублей — вот уж точно индустрия гостеприимства.

"Помимо церквей и монастырей на территории региона много можно посмотреть интересного: это и агротуризм, и промышленный туризм, и гастрономический", — подчеркнул Дмитрий Миронов.

В столице Золотого кольца постоянно ищут новые туристические маршруты и программы. Задача — принимать гостей так, чтобы, приехав сюда однажды, они обязательно захотели вернуться вновь.

Текст: "Вести недели"

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