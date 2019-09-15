Просто попробуйте: идея каннибализма пополнила копилку либеральной мысли

Всегда приятно следить за пульсированием современной мысли. Либеральное направление — то самое, которое Путин назвал как бы "исчерпанным", не сдает позиции и пробивается к новым высотам.

Недавно из Швеции пришло важное дополнение в копилку либеральной мысли. Напомним, это однополые браки и обязательность гей-парадов, абсолютное право на абсолютный протест без каких-либо обязательств даже в отношении соратников, нетерпимость к другим точкам зрения и презрение к государству как таковому, это когда просят у Запада санкций в отношении России, а в США летят со списками конкретно тех, кого здесь надо наказать, это когда стесняются национальных традиций, а родина — там, где комфортнее.

Это когда блогер Синица грозит силовикам киднеппингом и отправкой родителям снафф-видео с их детьми в качестве жертв, а в либеральном сообществе с этим, скорее, солидаризируются, чем осуждают. И вот — нечто свеженькое. Хотя как сказать. А как хотите, так и думайте. Из Швеции — признанного флагмана мирового либерализма — прозвучал призыв к людоедству. Не в переносном смысле, а в буквальном.

Включить в рацион человечину на шведском гастросаммите призвал профессор Стокгольмской школы экономики 56-летний Магнус Седерлунд. Сейчас он — желанный гость на телеканалах. По словам профессора Седерлунда, "консервативные табу против каннибализма со временем могут измениться, если люди просто начнут пробовать питаться человеческой плотью".

Профессор пока не призывает никого убивать. Он просто призывает готовить на кухнях человечину от только что умерших. На вопрос, готов ли он сам такое попробовать, Седерлунд отвечает утвердительно: "Я чувствую некоторую нерешительность, но не настолько, чтобы показаться слишком консервативным. Могу сказать, что открыт настолько, что готов был бы попробовать человечину".

Разумеется, либеральный профессор-швед не хочет выглядеть грубым людоедом. Наоборот, он выстраивает для себя имидж утонченного эколога. Мол, производство говядины слишком влияет на климат и усугубляет глобальное потепление, ведь, пукая, коровы и быки производят слишком много вредных для атмосферы газов, да и навоза от них слишком много. Мясо человека в этом смысле куда более экологично. Да и выращивать его специально не надо. Оно ведь уже есть. Нужно пользоваться.

А еще профессор Седерлунд благорожно заботится о продовольственной устойчивости человечества, ведь в мире сейчас так много людей голодают. То есть изначально эта самая либеральная экономическая модель не смогла решить проблему усугубляющегося неравенства в мире, когда бедные становятся беднее, а богатые — богаче, а в качестве следующего шага либеральная модель предлагает беднякам есть друг друга.

Сам-то профессор готов лишь попробовать, чтобы показать пример другим. Конкретно — африканцам. Там ведь самый бедный континент. Так снять консервативные табу и разрешить им есть друг друга. И продовольственная устойчивость, по мнению профессора-шведа, будет обеспечена, и моральный груз снят, да и в Швеции климатически станет привычно прохладнее.

Вообще в таком продвижении либеральной мысли есть логика. Ведь до сих пор ее эволюция последовательно шла по пути раскрепощения плоти и даже подчинения разума и морали всевозможным низменным инстинктам. Мол, зачем ограничивать свободу? Права таким образом раскрепощенного человека оказались столь защищены, что беззащитным от него оказалось само общество. Ведь вершина всего — человек со всеми его пороками.

Понятие греха в либерализме ликвидировано. Пороки объявлены добродетелью, и вот, пожалуйте, уже и кушать подано. Вам кусочек носа, ухо — похрустеть хрящиком, может, запеченную женскую грудь или прямо с гриля ребрышки человечьи поглодать? Вполне в кухонном тренде. Лакомясь всем этим, вы к тому же благородно решаете проблему продовольственной устойчивости человечества и оберегаете планету от глобального потепления. Будьте сознательными, ешьте друг друга.

Вообще, если серьезно, то докатились. Под видом прогресса нам предлагают откровенно деградировать, уподобляясь уже дикарям. Наши зрители наверняка помнят одичавшего варвара из тех, кого на Западе представляли в свое время сирийской оппозицией. Убив солдата правительственной армии, тот по средневековой традиции вспорол врагу грудь, вынул оттуда сердце и вгрызся в него. Тогда в такое в наши времена сразу и не поверилось. Даже кинулись проверять, не фейк ли. Оказалось, не фейк.

Сначала людоеда идентифицировал его родной брат, мол, это Абу-Сакар — командир "Бригады Омара аль-Фарука", а потом и сам Абу-Сакар в интервью журналу Тime по Skype подтвердил, что сделал это. Правда, с одним уточнением: ел он не сердце, а легкое. Но какая, собственно, разница? Людоедство оно и есть людоедство.

Но, быть может, для профессора Стокгольмской школы экономики Магнуса Седерлунда людоед Абу-Сакар чем-то даже и близок? А что, ведь таких, как он, коллективный Запад все время считал борцами за свободу, а коли этот еще и людоед, так он совсем продвинутый. Решает проблему продовольственной устойчивости, да еще и эколог.

Если так, то совсем в этом смысле в тренде два африканских диктатора второй половины ХХ века — президенты Уганды и Центрально-Африканской Республики Иди Амин и Жан-Бедель Бокасса. Оба прославились людоедством. Причем совсем и не стеснялись своих кулинарных пристрастий. Об Иди Амине книгу написал сбежавший от него министр Генри Кьемба, который своими ушами слышал от своего президента: "Я ел человеческое мясо. Оно очень соленое, даже более соленое, чем мясо леопарда".

Что касается Бокассы, то его репутацию в своей книге "Здоровье и власть" подтверждает главный кремлевский врач в брежневские времена Евгений Чазов. Когда из-за гастроэнтерологических проблем диктатор Бокасса прилетел в СССР лечиться, то " с ним приехали его слуга и повар и привезли обычные для него продукты питания". "К моему удивлению это были какие-то мелкие змейки, животные типа ящериц, грязное мясо непонятного происхождения", — рассказал Чазов.

Чазов — человек деликатный. Но все же настоял, чтобы ничего подобного у него в больнице не было. Настоятельно попросил все выбросить и прописал Бокассе положенный диетический стол, чем экзотического пациента и вылечил. То есть человечина, надо заметить, может оказаться и не такой уж полезной.

Так или иначе, а позже за каннибализм уже свергнутого Бокассу в Центрально-Африканской Республике судили. На процессе выступали свидетели, чьи родственники или друзья были съедены. Уже в 2010-м Бокассу по случаю праздника 50-летия государства ЦАР ритуально реабилитировали. Из диктатора, убийцы и каннибала он превратился в "великого строителя".

Впрочем, вернемся к шведскому профессору Седерлунду, который под видом либерального прорыва зовет нас обратно в дикие времена. Конечно, до сих пор из отдаленных уголков планеты, куда так и не дошла цивилизация, время от времени приходят новости о каннибализме, но делать людоедство современной нормой и тем более выдавать за палочку-выручалочку для человечества — это уж слишком. Я понимаю, что нас из Швеции заклеймят как дремучих консерваторов, но мы как-нибудь стерпим и это. А они… Да пусть хоть друг друга едят!