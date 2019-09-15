Live

Новости Общество

Все видео этой рубрики
15 сентября 201921:00 Дмитрий Киселёв

Просто попробуйте: идея каннибализма пополнила копилку либеральной мысли

Просто попробуйте: идея каннибализма пополнила копилку либеральной мысли

Всегда приятно следить за пульсированием современной мысли. Либеральное направление — то самое, которое Путин назвал как бы "исчерпанным", не сдает позиции и пробивается к новым высотам.

Недавно из Швеции пришло важное дополнение в копилку либеральной мысли. Напомним, это однополые браки и обязательность гей-парадов, абсолютное право на абсолютный протест без каких-либо обязательств даже в отношении соратников, нетерпимость к другим точкам зрения и презрение к государству как таковому, это когда просят у Запада санкций в отношении России, а в США летят со списками конкретно тех, кого здесь надо наказать, это когда стесняются национальных традиций, а родина — там, где комфортнее.

Это когда блогер Синица грозит силовикам киднеппингом и отправкой родителям снафф-видео с их детьми в качестве жертв, а в либеральном сообществе с этим, скорее, солидаризируются, чем осуждают. И вот — нечто свеженькое. Хотя как сказать. А как хотите, так и думайте. Из Швеции — признанного флагмана мирового либерализма — прозвучал призыв к людоедству. Не в переносном смысле, а в буквальном.

Включить в рацион человечину на шведском гастросаммите призвал профессор Стокгольмской школы экономики 56-летний Магнус Седерлунд. Сейчас он — желанный гость на телеканалах. По словам профессора Седерлунда, "консервативные табу против каннибализма со временем могут измениться, если люди просто начнут пробовать питаться человеческой плотью".

Профессор пока не призывает никого убивать. Он просто призывает готовить на кухнях человечину от только что умерших. На вопрос, готов ли он сам такое попробовать, Седерлунд отвечает утвердительно: "Я чувствую некоторую нерешительность, но не настолько, чтобы показаться слишком консервативным. Могу сказать, что открыт настолько, что готов был бы попробовать человечину".

Разумеется, либеральный профессор-швед не хочет выглядеть грубым людоедом. Наоборот, он выстраивает для себя имидж утонченного эколога. Мол, производство говядины слишком влияет на климат и усугубляет глобальное потепление, ведь, пукая, коровы и быки производят слишком много вредных для атмосферы газов, да и навоза от них слишком много. Мясо человека в этом смысле куда более экологично. Да и выращивать его специально не надо. Оно ведь уже есть. Нужно пользоваться.

А еще профессор Седерлунд благорожно заботится о продовольственной устойчивости человечества, ведь в мире сейчас так много людей голодают. То есть изначально эта самая либеральная экономическая модель не смогла решить проблему усугубляющегося неравенства в мире, когда бедные становятся беднее, а богатые — богаче, а в качестве следующего шага либеральная модель предлагает беднякам есть друг друга.

Сам-то профессор готов лишь попробовать, чтобы показать пример другим. Конкретно — африканцам. Там ведь самый бедный континент. Так снять консервативные табу и разрешить им есть друг друга. И продовольственная устойчивость, по мнению профессора-шведа, будет обеспечена, и моральный груз снят, да и в Швеции климатически станет привычно прохладнее.

Вообще в таком продвижении либеральной мысли есть логика. Ведь до сих пор ее эволюция последовательно шла по пути раскрепощения плоти и даже подчинения разума и морали всевозможным низменным инстинктам. Мол, зачем ограничивать свободу? Права таким образом раскрепощенного человека оказались столь защищены, что беззащитным от него оказалось само общество. Ведь вершина всего — человек со всеми его пороками.

Понятие греха в либерализме ликвидировано. Пороки объявлены добродетелью, и вот, пожалуйте, уже и кушать подано. Вам кусочек носа, ухо — похрустеть хрящиком, может, запеченную женскую грудь или прямо с гриля ребрышки человечьи поглодать? Вполне в кухонном тренде. Лакомясь всем этим, вы к тому же благородно решаете проблему продовольственной устойчивости человечества и оберегаете планету от глобального потепления. Будьте сознательными, ешьте друг друга.

Вообще, если серьезно, то докатились. Под видом прогресса нам предлагают откровенно деградировать, уподобляясь уже дикарям. Наши зрители наверняка помнят одичавшего варвара из тех, кого на Западе представляли в свое время сирийской оппозицией. Убив солдата правительственной армии, тот по средневековой традиции вспорол врагу грудь, вынул оттуда сердце и вгрызся в него. Тогда в такое в наши времена сразу и не поверилось. Даже кинулись проверять, не фейк ли. Оказалось, не фейк.

Сначала людоеда идентифицировал его родной брат, мол, это Абу-Сакар — командир "Бригады Омара аль-Фарука", а потом и сам Абу-Сакар в интервью журналу Тime по Skype подтвердил, что сделал это. Правда, с одним уточнением: ел он не сердце, а легкое. Но какая, собственно, разница? Людоедство оно и есть людоедство.

Но, быть может, для профессора Стокгольмской школы экономики Магнуса Седерлунда людоед Абу-Сакар чем-то даже и близок? А что, ведь таких, как он, коллективный Запад все время считал борцами за свободу, а коли этот еще и людоед, так он совсем продвинутый. Решает проблему продовольственной устойчивости, да еще и эколог.

Если так, то совсем в этом смысле в тренде два африканских диктатора второй половины ХХ века — президенты Уганды и Центрально-Африканской Республики Иди Амин и Жан-Бедель Бокасса. Оба прославились людоедством. Причем совсем и не стеснялись своих кулинарных пристрастий. Об Иди Амине книгу написал сбежавший от него министр Генри Кьемба, который своими ушами слышал от своего президента: "Я ел человеческое мясо. Оно очень соленое, даже более соленое, чем мясо леопарда".

Что касается Бокассы, то его репутацию в своей книге "Здоровье и власть" подтверждает главный кремлевский врач в брежневские времена Евгений Чазов. Когда из-за гастроэнтерологических проблем диктатор Бокасса прилетел в СССР лечиться, то " с ним приехали его слуга и повар и привезли обычные для него продукты питания". "К моему удивлению это были какие-то мелкие змейки, животные типа ящериц, грязное мясо непонятного происхождения", — рассказал Чазов.

Чазов — человек деликатный. Но все же настоял, чтобы ничего подобного у него в больнице не было. Настоятельно попросил все выбросить и прописал Бокассе положенный диетический стол, чем экзотического пациента и вылечил. То есть человечина, надо заметить, может оказаться и не такой уж полезной.

Так или иначе, а позже за каннибализм уже свергнутого Бокассу в Центрально-Африканской Республике судили. На процессе выступали свидетели, чьи родственники или друзья были съедены. Уже в 2010-м Бокассу по случаю праздника 50-летия государства ЦАР ритуально реабилитировали. Из диктатора, убийцы и каннибала он превратился в "великого строителя".

Впрочем, вернемся к шведскому профессору Седерлунду, который под видом либерального прорыва зовет нас обратно в дикие времена. Конечно, до сих пор из отдаленных уголков планеты, куда так и не дошла цивилизация, время от времени приходят новости о каннибализме, но делать людоедство современной нормой и тем более выдавать за палочку-выручалочку для человечества — это уж слишком. Я понимаю, что нас из Швеции заклеймят как дремучих консерваторов, но мы как-нибудь стерпим и это. А они… Да пусть хоть друг друга едят!

Текст: "Вести недели"

Сейчас

20:54

Волкер сделал заявление по Донбассу и Крыму

19:40

Скрытное выдвижение: "Искандеры" провели электронные пуски

18:44

Кремль отреагировал на атаку дронов

18:11

Поезд протаранил автобус с пассажирами, застрявший в пробке на переезде

17:13

Усиление ветра: МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение

16:42

Минобороны РФ подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции

16:22

После Берлина Рикер посетит Москву

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: террористы умеют только убивать

Путин: террористы умеют только убивать

1 час назад
Кремль отреагировал на атаку дронов

Кремль отреагировал на атаку дронов

2 часа назад
Ситуация с Opal: сделать гадость России и Германии — удовольствие для Польши

Ситуация с Opal: сделать гадость России и Германии — удовольствие для Польши

29 минут назад
Зеленский не внял сигналу из Белого дома

Зеленский не внял сигналу из Белого дома

49 минут назад
Просто попробуйте: идея каннибализма пополнила копилку либеральной мысли

Просто попробуйте: идея каннибализма пополнила копилку либеральной мысли

11 минут назад
Захарова посоветовала американцам извиниться

Захарова посоветовала американцам извиниться

2 часа назад
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского

Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского

5 часов назад
Мешала учить уроки: девушка "успокоила" семилетнюю сестру, утопив ее в тазу

Мешала учить уроки: девушка "успокоила" семилетнюю сестру, утопив ее в тазу

7 часов назад
Христову запретили говорить о состоянии Заворотнюк

Христову запретили говорить о состоянии Заворотнюк

3 часа назад
Двукратная чемпионка мира Гамова стала мамой

Двукратная чемпионка мира Гамова стала мамой

4 часа назад
Приватизация: Украина может пойти по латиноамериканскому пути вместо европейского

Приватизация: Украина может пойти по латиноамериканскому пути вместо европейского

8 часов назад
Минобороны РФ подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции

Минобороны РФ подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции

4 часа назад
Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

11.09.2019 15:49
Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

10.09.2019 15:10
Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

11.09.2011 13:02
МИД РФ ответил на вопрос посольства США о Уилане

МИД РФ ответил на вопрос посольства США о Уилане

1 час назад
Скрытное выдвижение: "Искандеры" провели электронные пуски

Скрытное выдвижение: "Искандеры" провели электронные пуски

1 час назад
Трамп "готов рассмотреть" возможность встречи с Рухани

Трамп "готов рассмотреть" возможность встречи с Рухани

1 час назад
СКА вырвал победу у "Йокерита" в концовке встречи

СКА вырвал победу у "Йокерита" в концовке встречи

1 час назад
Пассажиров завибрировавшего Яка доставили в Уфу

Пассажиров завибрировавшего Яка доставили в Уфу

1 час назад
ЕС обескуражен заявлением Джонсона, а Кэмерон назвал его лжецом

ЕС обескуражен заявлением Джонсона, а Кэмерон назвал его лжецом

2 часа назад
Голуби-разведчики и коты-шпионы: рассекречены данные о подготовке животных

Голуби-разведчики и коты-шпионы: рассекречены данные о подготовке животных

2 часа назад
ЦСКА в большинстве сломил сопротивление "Тамбова"

ЦСКА в большинстве сломил сопротивление "Тамбова"

2 часа назад
Поезд протаранил автобус с пассажирами, застрявший в пробке на переезде. Видео

Поезд протаранил автобус с пассажирами, застрявший в пробке на переезде. Видео

2 часа назад
Манцигов принес России первое золото на чемпионате мира по борьбе

Манцигов принес России первое золото на чемпионате мира по борьбе

3 часа назад
Снова свастики: на Украине осквернен еще один памятник жертвам Холокоста

Снова свастики: на Украине осквернен еще один памятник жертвам Холокоста

3 часа назад
Прогноз от Жириновского: Украина останется без граждан

Прогноз от Жириновского: Украина останется без граждан

3 часа назад
Четверо пострадавших: в Краснодарском крае взорвался автомобиль. Видео

Четверо пострадавших: в Краснодарском крае взорвался автомобиль. Видео

3 часа назад
Российский борец Марянян завоевал серебро чемпионата мира

Российский борец Марянян завоевал серебро чемпионата мира

3 часа назад
Сборная Испании стала обладателем Кубка мира по баскетболу

Сборная Испании стала обладателем Кубка мира по баскетболу

4 часа назад
После Берлина Рикер посетит Москву

После Берлина Рикер посетит Москву

4 часа назад
Сирия: подготовка к саммиту и каторга вместо казни

Сирия: подготовка к саммиту и каторга вместо казни

4 часа назад
Израильский кабмин утвердил создание нового поселения на Западном берегу Иордана

Израильский кабмин утвердил создание нового поселения на Западном берегу Иордана

5 часов назад
"Оренбург" обыграл "Рубин" благодаря пенальти в конце матча

"Оренбург" обыграл "Рубин" благодаря пенальти в конце матча

5 часов назад
Личная связь и деликатные темы: о чем говорили Путин и Нетаньяху в Сочи

Личная связь и деликатные темы: о чем говорили Путин и Нетаньяху в Сочи

5 часов назад
Аварийную посадку раритетного самолета сняли на видео

Аварийную посадку раритетного самолета сняли на видео

5 часов назад
США призвали смотреть на бомбардировки Югославии "в более широкой перспективе"

США призвали смотреть на бомбардировки Югославии "в более широкой перспективе"

5 часов назад
Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс

Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс

5 часов назад
112 миллионов человек по-прежнему играют в игру, в которой все сделано из кубиков

112 миллионов человек по-прежнему играют в игру, в которой все сделано из кубиков

6 часов назад
Американская мечта: как инвестиции в недвижимость помогут получить гражданство США

Американская мечта: как инвестиции в недвижимость помогут получить гражданство США

10 часов назад
Врача, сделавшего эвтаназию без разрешения, оправдали

Врача, сделавшего эвтаназию без разрешения, оправдали

11 часов назад
Остаться в живых: как справиться с собраниями, детскими конфликтами и родительскими чатами

Остаться в живых: как справиться с собраниями, детскими конфликтами и родительскими чатами

14.09.2019 13:25

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку