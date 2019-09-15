Двукратная чемпионка мира Гамова стала мамой

Знаменитая в прошлом волейболистка сборной России Екатерина Гамова в ночь с субботы на воскресенье стала мамой. У двукратной чемпионки мира родился сын. Об этом сообщил муж спортсменки Михаил Мукасей.

"Сегодня в 02:52 ночи Екатерина родила мальчика. Все прошло хорошо. Будем готовить будущего игрока для сборной России по волейболу. Рост малыша 57 см, вес – 4,2 кг", – приводит слова Мукасея РИА Новости.

Напомним, что 38-летняя Гамова завершила профессиональную карьеру в 2016 году. В настоящее время она работает во Всероссийской федерации волейбола.