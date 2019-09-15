Халхин-Гол: 80 лет назад была поставлена точка в битве с японскими агрессорами

80 лет как была поставлена точка в битве с японскими агрессорами, которые вторглись в Монголию, а в решающей битве на реке Халхин-Гол их на голову разбили советские войска под командованием Георгия Жукова — будущего маршала Победы.

Ранее, в первых числах сентября, президент Путин в предъюбилейные дня празднования победы на Халхин-Голе посетил Монголию и принял участие в церемонии возложения венков у памятника Жукову в Улан-Баторе. К слову, еще один памятник Жукову — конную фигуру — недавно установили и в монгольском райцентре Халхин-Гол.

Та победа над японцами была для СССР важнейшей, ведь позволила не только отстоять независимость Монголии, но и навсегда отбить охоту у Японии воевать с нами. Та битва стала своего рода реваншем за неудачи в русско-японской войне 1905 года. Со своей стороны, благодарная Монголия в годы Великой Отечественной помогала нам чем могла. Например, поставляя в Красную Армию лошадей.

Годовщину победы над Японией на реке Халхин-Гол отмечают и в России. Минобороны открывает новые документы, а в пресс-центре Международного информационного агентства "Россия Сегодня", что на Зубовском бульваре в Москве, открылась выставка документальной фотографии по тем событиям..

"Летчик он был изумительный. Его кумиром был Валерий Чкалов, который — это известный факт — в своё время пролетел под мостом. Он ухаживал за мамой, а она как-то не очень была расположена идти на сближение. И тогда он сказал: все, я пролетаю под мостом. На Волге и он пролетел. После этого мама была вынуждена согласиться выйти за него замуж", — вспоминает Валентина Флоринская, член семьи летчика Тихона Холина.

Они были женаты всего полтора года. Тихон Холин погиб в августе 1939-го на Холкин-Голе.

Япония рвалась отомстить за поражение на озере Хасан. Да и не только. Токио был связан союзом с Германией. Антикоминтерновский пакт.

"Для Японии было важно проверить боеспособность наших сил. Захватить плацдарм, вторгнуться на территорию Советского Союза. А в дальнейшем тем самым побудить Германию и прежде всего Италию направить свою агрессию против Советского Союза", — сказал Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

Начало конфликта оказалось катастрофическими. С 11 мая — тяжелые неудачи. В Москву летят вот такие донесения: "В период боя 28-29 мая управление войсками как со стороны общего командования, так и командования частей, организовано было безобразно плохо. Штабы своих функций не выполняли, в обстановке не ориентировались. Комсостав часто не находился на своем месте. Не руководил войсками".

Японцев сдерживает самоотверженность рядовых красноармейцев и молоденьких лейтенантов. Об этом тоже докладывают в Кремль. Потери в воздухе таковы, что принимается решение запретить всякие вылеты авиации. И теперь японцы летают совершенно безнаказанно. Утюжат наши позиции, технику.

Монгольская степь — аж за горизонт. До ближайших центров снабжения — минимум 400 километров. Степь – значит, вокруг нет даже дров, нет воды. Из заброшенных колодцев пить опасно — могут быть отравлены. На Халкин-Гол присылают командарма Григория Штерна, ветерана боев в Испании.

"В его актив можно записать снабжение крупной группировки на дистанцию 650 километров. Это было практически чудом. Были задействованы 4 тысячи автомобилей. И японцы, исходя из своих представлений о том, как можно снабжать армию в пустыне, даже не предоставляли себе возможности Красной Армии", — отметил Алексей Исаев, кандидат исторических наук.

Срочно присылают 45 опытных летчиков. Не просто опытных. Двадцать один из них — Герой Советского Союза. Ими командует Яков Смушкевич. Тоже Герой и тоже ветеран Испании. Перелом произошел 22 июня 1939 года. 95 наших самолетов против 120 японских. Сражение по ярости сродни рукопашной.

"Они — уже опытные пилоты. У них кураж определенный. Когда их стали сбивать, когда сбили 20 самолетов, они были шокированы, растерялись. Они стали убегать. Мы — догонять и сбивать их самолеты, когда они уже убегали от нас", — рассказал Михаил Мягков.

А на земле прежнего командующего меняет еще малоизвестный Георгий Жуков. На Халкин-Гол его командируют из Белоруссии. Сразу после учений. Первое, с чем сталкивается Жуков, — прибывающие подкрепления не просто плохо обучены — многие вообще впервые видят оружие, которым должны воевать. Новобранцев заставляют учить стишки: "Короб, кожух, рама. Шатун с мотылем. Возвратная пружина, ударник с ползуном". Это для пулеметчиков, чтобы запомнили из чего состоит.

А японцы уже перешли в наступление. Форсировали Халкин-Гол, заняли сопку Баян-Цаган и полностью приготовились взять нашу группировку в котел. Вот когда в первый раз срабатывают непредсказуемость и дерзость Жукова.

"Жуков бросил 11-ю танковую бригаду в наступление. Его критикуют: как это так, танки без поддержки пехоты, как это возможно?!" – сказал Михаил Мягков.

Пехота не подоспела. Но японцы были ошеломлены. Наши танки столкнули их с сопки, сорвали окружение. А наша авиация бомбила обозы, неся хаос и не давая шансов подкреплению. Да, потери были большие. Бригада потеряла 70% техники. Погиб комбриг Яковлев. Но это была первая большая победа. А потери японцев были больше наших.

Главное наступление японцев должно было начаться в конце августа. План Жукова — атаковать раньше. И неожиданно. А как в степи скрыть такую колоссальную подготовку?

"Визитной карточкой Жукова всю войну была оперативная маскировка. Он умел организовать людей так, чтобы к противнику не просачивалась информация о грядущих планах", — подчеркнул Алексей Исаев.

Использовали специальные громкоговорители, которые имитировали шум строящихся траншей. В радиоэфир выбрасывали как бы "радиообмен" со слабеньким шифром. Изобретательная дезинформация убедила японцев, что русские готовят наступление в сентябре. Бои продолжаются. Жестокие. В небе много таранов.

2 августа погиб Тихон Холин. На подлете к аэродрому вошел в штопор, как было написано в похоронке. Обломки его самолета нашли поисковики. Совсем недавно. 80 лет спустя. Настоящие реликвии. Каждый обломок. Теперь — в музее Иркутска.

Атака Красной Армии началась 20 августа. Японцы поняли, что их обвели вокруг пальца, только когда на и позиции обрушились авиационные бомбы и артиллерийские снаряды. А потом пошли танки и пехота.

"Их пехота в бою представляет страшную силу, и обычно их атаки поддерживаются 50-ю или 60-ю танками, которые движутся подобно лавине воды в цунами", — писал капитана Хироки Йохара.

А Жуков вспоминал, что с боем брали каждый бархан. Японцы бились насмерть. Еще не было слова "камикадзе", но это мало что меняло. Японец должен или победить, или умереть. И они умирали. По договоренность с советским командованием они собирали тела своих убитых один час в сутки.

Красная Армия продвигалась вперед со скоростью примерно 7 километров в сутки. Котел. Еще одна визитная карточка будущего маршала Победы Жукова. После этого наступления японцы уже не оправились. Как не оправились от известия о подписании Пакта о ненападении между СССР и Германией.

"Это был такой плевок со стороны Германии", — отметил Алексей Исаев.

"Японское правительство было обескуражено. Как? Мы — члены одного союза. Одного пакта. И вы – Германия — заключаете договор с нашим противником! Мы как раз вместе хотим против него воевать", — рассказал Михаил Мягков.

Правительство Японии уходит в отставку. К середине сентября все кончено. Подписано перемирие. Это — победа. Причем потери Красной Армии были существенно меньше, чем у японцев.

Свою первую из четырех — звезду Героя — получил Жуков. А Смушкевич после Халкин-Гола стал дважды Героем Советского Союза. Его и Штерна расстреляют в 1941-м. Жуков будет принимать Парад Победы в 1945-м. Япония в апреле 1941 года подпишет договор о нейтралитете с Советским Союзом и навсегда оставит мысль открыть второй фронт против нас.