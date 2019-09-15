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Ситуация на Украине 17 минут назад

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15 сентября 201917:40

Прогноз от Жириновского: Украина останется без граждан

Антон Новодережкин/ТАСС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал власти выдавать российские паспорта не только жителям ДНР и ЛНР, но и всем украинцам, которые этого пожелают. Политик уверен, что только так можно не допустить американизации Украины, пишет РИА Новости.

"В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины", — написал Жириновский в Telegram.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям востока Украины в гуманитарных целях. На текущий день россиянами стали около 15 тысяч жителей ДНР.

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