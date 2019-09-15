Снова свастики: на Украине осквернен еще один памятник жертвам Холокоста

На Украине вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста, сообщил на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Инцидент произошел в Богдановке Николаевской области Украины на месте массового убийства более 50 тысяч евреев в годы Великой Отечественной войны.

Памятник разрисован свастиками, к нему прикреплен распечатанный на принтере текст с обещанием того, что "продажа украинской земли приведет к новому Холоксту".

Несколько дней назад вандалы осквернили еще один мемориал евреям. В поселке Врадиевка Николаевской области на памятнике были оставлены изображения свастики и нецензурная надпись.