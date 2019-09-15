Христову запретили говорить о состоянии Заворотнюк

Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК: ему запрещено давать комментарии о состоянии ее здоровья.

Анастасия Заворотнюк находится в реанимации одной из московских больниц с отеком мозга и пребывает в крайне тяжелом состоянии. Ранее сегодня сообщалось, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам источника StarHit, актриса уже не может дышать самостоятельно, и ее состояние помимо аппарата ИВЛ поддерживают с помощью медикаментов. Сообщается, что на фоне болезни проявились многочисленные осложнения, при которых операция и спецтерапия противопоказаны.

У Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга. На днях ее ввели в медикаментозную кому. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин накануне сообщил, что Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней. По мнению Разина, состояние здоровья актрисы мог подкосить продолжительный стресс и увлечение методикой омоложения стволовыми клетками.