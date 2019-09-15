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15 сентября 201918:32

Голуби-разведчики и коты-шпионы: рассекречены данные о подготовке животных

ЦРУ рассекретили документы о подготовке к разведслужбе животных. Для сбора секретной информации на территории СССР тренировали голубей, ворон, кошек, собак и дельфинов, но не слишком удачно. Большой брат не отставал и в эпоху холодной войны тоже дрессировал братьев наши меньших.

Голуби-разведчики, которые делают снимки с помощью спецтехники и передают их шпионам; камера весит всего 35 граммов плюс еще 5 – вес ремешка для крепления к телу. Все это не сюжетная линия шпионского романа, а информация из рассекреченных документов ЦРУ. В 10-страничном отчете подробно описан процесс подготовки и обучения птиц, а также примеры спецзаданий.

"Для того, чтобы натренировать голубя, нужно провести всего 25 испытаний в оптимальных условиях, в которых их действия можно было бы максимально контролировать. Если эти условия хаотичны, то количество тренировок необходимо увеличить вдвое. В среднем время подготовки одной птицы занимает порядка 23 недель. Но все зависит от задачи. Сыграть 4-й фортепианный концерт Чайковского сложнее, чем "тати-тати", — говорится в документе.

Операция получила название "Такана" и была строго засекречена. Главная причина популярности идеи использовать животных-шпионов — в несовершенстве техники двадцатого века. Из 140 тестовых снимков, которые сделали голуби во время испытаний, почти половина была хорошего качества. А спутники делали нечеткие снимки, да и обзор у них был крайне ограничен.

Разведголуби нужны были, чтобы собрать информацию о стратегических объектах в СССР. Птиц выпускали в нескольких километрах от точки Х из окна проезжающей машины. После разведполета над целью они возвращались "домой" — туда, куда их тренировали возвращаться.

Голубей для слежки на элементарном уровне использовали еще со времен древних греков. Среди них были даже герои. Например, почтовая голубка Шер Ами: птица спасла почти двести американских солдат на западном фронте во времена Первой мировой войны. Они были отрезаны противником от остальной армии. Но раненная в грудь картечью, лишившаяся глаза и лапки голубка все же доставила послание с координатами, и помощь подоспела вовремя.

"В 1943 году в Британии была даже учреждена медаль Марии Дикин. Ею награждали отличившихся животных, среди них было много и голубей. На их счету сотни спасенных жизней, — говорит журналист-натуралист Александр Хабургаев. — У нас все голубятни были на учете в НКВД. Более того, почти все голуби оттуда работали на фронт. Все для фронта, все для победы".

Голуби далеко не единственные животные, которых американцы тренировали в разведывательных целях. В середине прошлого века в США даже работал IQ Zoo. Это был особый парк с животными, где тестировали не только прогрессивные методы дрессировки, но и проводили исследования для центра вооружений Чайна-Лейк в Калифорнии.

Американские спецслужбы пытались научить шпионской работе даже котов. Операция получила кодовое название "акустическая кошечка". Спецслужбы внедряли микрофон в ушной канал кошки, небольшой радиопередатчик в основание черепа, а антенну — на спину или хвост. Получалось живое ходячее подслушивающее устройство. Его должны были отправлять на задание — к посольству СССР на территории Штатов.

"В рамках эксперимента мы использовали котов. Им нужно было перейти дорогу и приблизиться к объекту. Но все испытания провалились. На эти цели потратили 25 миллионов долларов. Тогда это были гигантские деньги!", — рассказывает специальный помощник заместителя директора ЦРУ Виктор Маркетти.

В отчете ЦРУ так и написали:коты слишком своенравны и совсем не интересуются задачами национальной безопасности. А вот дельфины — самые умные млекопитающие — вполне подходили под службу в разведке. Их старались использовать для доставки грузов и в качестве минеров, но тренировки не всегда были дельфинам по душе. Об этом американцы тоже написали в новом документе ЦРУ. Впрочем, собирать информацию с помощью морских млекопитающих пытались не только Штаты. Недавно в водах Норвегии обнаружили кита с прикрепленной видеокамерой, которого местные СМИ тут же громко окрестили разведчиком.

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