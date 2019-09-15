Поезд протаранил автобус с пассажирами, застрявший в пробке на переезде. Видео

В Сети появились кадры, запечатлевшие момент страшной аварии в Казахстане, где вечером в воскресенье, 15 сентября, поезд протаранил автобус.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в Алматинской области на железнодорожном перегоне Аксенгир – Чемолган в том месте, где полотно пересекает автомобильная дорога Екатеринбург – Алма-Ата.

Судя по видео, в районе переезда образовалась пробка. Водитель автобуса выехал на пути, где и остановился, так как перед ним находились машины и ехать было просто некуда.

Очевидцы утверждают, что пассажиры оставались в салоне автобуса до последнего и даже не попытались покинуть его до самого появления поезда.

По предварительной информации, в результате ЧП погибли как минимум два человека, еще девять – получили травмы различной степени тяжести.