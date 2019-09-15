ЦСКА в большинстве сломил сопротивление "Тамбова"

В Саранске завершился матч девятого тура чемпионата России по футболу между "Тамбовом", который проводит домашние игры в столице Мордовии, и московским ЦСКА. Гости добились непростой победы со счетом 2:0 и вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ.

В первом тайме команды отличиться не смогли. Основные события матча случились после перерыва. Сначала Федор Чалов не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Максима Осипенко в собственной штрафной.

Чуть позже Валерий Чупраков подвел свою команду, получив в течение одной минуты две желтые карточки. Вторую из них игрок "Тамбова" заработал за разговоры с арбитром. Армейцы воспользовались численным преимуществом, забив гол на 84-й минуте. У гостей отличился Кристиян Бистрович. Уже в добавленное время Хердур Магнуссон упрочил преимущество красно-синих.

ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на второе место в чемпионате России. "Тамбов" с пятью баллами замыкает турнирную таблицу РПЛ.