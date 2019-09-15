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15 сентября 201919:06

ЕС обескуражен заявлением Джонсона, а Кэмерон назвал его лжецом

В Евросоюзе опровергают утверждение британского премьера Бориса Джонсона о "существенном прогрессе" на переговорах по теме Brexit, пишет газета The Guardian. Источник издания отметил, что на пятничных переговорах начали обсуждаться конкретные вопросы. Однако до итогового результата еще далеко. В ЕС заявлением британского премьера обескуражены.

Бывший глава британского правительства Дэвид Кэмерон подверг критике Джонсона, назвав его в своих мемуарах лжецом и карьеристом. Отрывок из выходящей в свет 19 сентября книги воспоминаний экс-премьера For the Record ("Для сведения") был опубликован сегодня. Кэмерон вспоминает, как Джонсон долго колебался чью сторону занять — противников или сторонников "развода" Лондона с Брюсселем. По словам экс-премьера, хотя Джонсон и был известным евроскептиком, до того момента он никогда не выступал за то, чтобы Великобритания покинула Евросоюз. Однако понадеялся, что принятое им решение повлияет на его карьеру.

 

Кэмерон напоминает, что кампания сторонников выхода Великобритании из ЕС "была лживой". В частности, утверждалось, что членство в ЕС обходится стране в 350 миллионов фунтов стерлингов в неделю, пугали притоком в Великобританию миллионов иммигрантов-мусульман и утверждали, что Лондон не сможет воспрепятствовать вступлению Турции в Евросоюз. "Борис забыл правду дома", — пишет экс-премьер.

Сам Джонсон ранее заявлял, что не боится публикации воспоминаний Кэмерона, и что относится к экс-премьеру с глубоким уважением и симпатией.

Глава британского правительства по-прежнему нацелен на то, чтобы вывести свою страну из Евросоюза до 31 октября 2019 года. В начале следующей недели у Джонсона состоятся переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

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