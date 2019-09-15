СКА вырвал победу у "Йокерита" в концовке встречи

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и финским "Йокеритом". Хозяева льда оказались сильнее финского "Йокеритом" со счетом 3:2 и поднялись на второе место в Западной конференции.

У победителей шайбы забросили Ярно Коскиранта (23-я минута), Наиль Якупов (31-я) и Йори Лехтеря (60-я). В составе "шутов" отличились Петри Контиола (21-я) и Хенрик Хаапала (54-я).

СКА набрал восемь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Йокерит" с пятью баллами остался восьмым на Западе.

В другой встрече дня нижегородское "Торпедо" дома обыграло омский "Авангард" со счетом 3:0, доведя серию побед до трех матчей подряд.