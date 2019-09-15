МИД РФ ответил на вопрос посольства США о Уилане

МИД России симметрично ответил на призыв американского посольства в Москве отпустить обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.

В опубликованном твите российское внешнеполитическое ведомство призывает отпустить россиян, сидящих в американских тюрьмах по ложным обвинениям, включая Бута, Бутину, Ярошенко, в то время как Уилана поймали с поличным (на флешке, бывшей при нем в момент задержания, хранились сведения, составляющие гостайну).

Перед этим американские дипломаты написали твит, указав, что Уилан сидит в "Лефортове" уже 8 месяцев, а доказательств еще нет, стало быть, пора отпустить его домой.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже, наказание по статье до 20 лет тюрьмы. Выяснилось, что у Уилана еще три гражданства — Великобритании, Ирландии и Канады. Все посольства получили письма с просьбой о помощи.

Своей вины Уилан не признает.