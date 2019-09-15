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15 сентября 201921:46

Трамп: Кавано хотят напугать до превращения в либерала

EPA

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего назначенца в Верховный суд Бретта Кавано, обвиненного в очередной раз в неподобающем сексуальном поведении. "Он невиновный человек", — написал американский лидер в Twitter. Ранее появились статьи, в которых бывший приятель молодости Кавано обвиняет его в неподобающем поведении. В частности, свидетель утверждает, что видел будущего судью Верховного суда на вечеринке со спущенными штанами.

Журналистов, которые написали об этом инциденте, Трамп назвал неудачниками, пытающимися напугать Кавано и превратить его из республиканца в либерала.

В СМИ появлялись и другие сообщения о неподобающем поведении Кавано. Так, профессор университета в Калифорнии обвинила его в том, что тот пытался ее изнасиловать, когда они были подростками в начале 80-х годов.

 

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