Выборы в России: жалоб немного, много фейков

8 сентября во всех российских регионах прошли выборы разных уровней, и сейчас уже можно подвести их итоги. Интересно, что в 16 регионах, где состоялись прямые выборы, убедительную победу уже в первом туре одержали действующие губернаторы или временно исполняющие обязанности глав регионов, назначенные президентом. Это первое.

Второе. "Единая Россия" сохранила лидирующие позиции по стране. В 11 из 12 Заксобраний субъектов России единороссы получили большинство. В Хабаровском крае большинство у ЛДПР.

Третье. Партийная палитра во власти в целом по стране стала более разнообразной.

И последнее, но не последнее по важности- выборы прошли честно, прозрачно, а немногочисленные нарушения подробно разбираются в ЦИК.

До официального вступления в должность не минуты — секунды, но Валерий Лимаренко успевает закончить рабочее совещание. Все, нужно надевать пиджак — руководителя области уже ждут.

Сахалинская область одной из первых проголосовала — первой и проводит инаугурацию избранного губернатора. На выборах Лимаренко набрал больше пятидесяти процентов голосов.

"Я этим горжусь, потому что честность, легитимность выборов — это очень важно и значимо", — считает губернатор Сахалинской области.

Андрей Чибис, набравший больше 60% голосов избирателей Мурманской области, сажает деревья на новой детской площадке Североморска. Главе региона удалось добиться, чтобы больше бюджетных средств расходовали именно на такие объекты.

"Это же здорово, это такая позитивная энергия, довольные дети", — говорит Чибис.

В рабочем кабинете тяжело застать и Радия Хабирова. 82% — цифры его победы. Теперь нужно решать проблемы со школьным питанием, лично контролировать исполнение региональных программ и напоминать подчиненным, что все только начинается.

"Люди нам поверили. И оправдать доверие — это то, чем мы будем с вами заниматься", — призывает глава Башкирии.

Липецкая область. У Игоря Артамонова — свыше 67% голосов. После инаугурации — выполнение предвыборной программы. "Мы планируем бюджет и перестраиваем с целью увеличения зарплаты бюджетным категориям", — сказал Артамонов.

Игорь Артамонов и Андрей Чибис — выпускники "школы губернаторов" — президентского кадрового резерва. Их, как и Валерия Лимаренко и Радия Хабирова, на выборах поддерживала "Единая Россия".

"Конечно, помогала "Единая Россия". Да все помогали", — признался избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

За него проголосовали более 64% избирателей Санкт-Петербурга. Поздравления — лаконичны, нужно работать. График — окна свободного нет. И официальные заседания — по бюджету города.

"Те средства, которые мы сейчас зарабатываем, они неплохие. Но это средний уровень, а нам нужно делать рывок вперед. Для этого у нас все основания есть", — уверен Беглов.

И поездки туда, где планируются масштабный ремонт, строительство или реконструкция. Таких адресов — десятки.

У избранного главы Алтая Олега Хорохордина, тоже слушателя "школы губернаторов", почти 59% голосов. Едва получает новый документ, как начинаются рабочие будни. И здесь на повестке — выполнение предвыборной программы.

"В первую очередь выполняем первоочередные вопросы и проблемы, которые обозначили сами жители", — подчеркнул глава Республики Алтай.

В Астраханской области аплодисментами встречают Игоря Бабушкина — без малого 76% голосов. Тоже – "школа губернаторов". "Я уверен, что все обещания, которые я дал, будут выполнены", — сказал Бабушкин.

И здесь — тот же стиль: сразу — в работу. Нужно благоустраивать города и деревни, развивать экономику региона. По видеосвязи — представление новых кадров.

Еще недавно в Забайкальском крае, Курганской области, Калмыкии — кризис доверия к власти. Но теперь все изменилось. У избранного главы Калмыкии Бату Хасикова – 82,5% голосов. Первое рабочее совещание после выборов — о подготовке региона к зиме.

"Когда мы оправдаем надежду людей, когда они нам будут говорить, какие мы молодцы, что в нас поверили, а мы их не подвели , тогда мы будем говорить, что это действительно результат", — заявил Хасиков.

На губернаторских выборах в десяти регионах баллотировались кандидаты от "Единой России", еще в шести партия поддерживала самовыдвиженцев. Победили все в первом же туре. Все назначенные президентом исполняющими обязанности выборы выиграли.

"Совершенно очевидно для всех, что выборы прошли в соответствии с нормами закона. Парламентские партии их оценили как выборы, прошедшие в условиях конкурентности", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В Забайкальском крае рекорд, у Александра Осипова — почти 90% голосов. Роман Старовойт в Курской области тоже показал завидный результат – 81%. Почти столько же в Курганской области у Вадима Шумкова. Владимира Владимирова пожелали видеть губернатором Ставрополья около 80% избирателей края. В Волгоградской области у Андрея Бочарова – почти 77%. Денис Паслер заручился поддержкой более чем 65% избирателей Оренбургской области. В Вологодской области за Олега Кувшинникова — больше 60% жителей, имеющих право голоса. У Алексея Текслера — чистая победа в Челябинской области – 70% голосов. А Ингушетией будет руководить Махмуд-Али Калиматов — его кандидатуру депутатам народного собрания предложил Владимир Путин.

"Наше избирательное законодательство, наша избирательная система еще раз прошли проверку на прочность и доказали свою состоятельность", — отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Для "Единой России" успешными стали не только губернаторские выборы.

"Партия получила более 65% от всех мандатов, которые разыгрывались 8 сентября. Это действительно серьезный результат и большая ответственность", — считает Андрей Турчак, секретарь Генсовета "Единой России".

Достойные результаты показали и другие партии. У ЛДПР в Хабаровском крае — настоящий триумф.

"Еще никогда оппозиционная партия не получала столько: наш губернатор, мэры крупных городов, большинство в Заксобрании края, большинство в гордуме Хабаровска", — радуется лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В "Справедливой России" тоже довольны выборами. Некоторые результаты партии — беспрецедентны.

"Мы впервые будем иметь наших депутатов в Московской городской думе. Впервые мы будем иметь депутата в Госсовете Республики Мари Эл. Впервые у нас появились депутаты в собрании Севастополя", — сказал глава партии Сергей Миронов.

Коммунисты сумели сразу вдвое увеличить свое присутствие в Московской городской думе, где большинство — самовыдвиженцы, поддержанные "Единой Россией".

"Благодарю всех, кто голосовал, поддерживал, помогал, сочувствовал. И одновременно благодарю всех москвичей за то, что они своим голосованием обеспечили левоцентристский поворот в политике", — заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Особенность этих выборов: едва появлялись малейшие сомнения в честности голосования на том или ином участке, тут же начиналась проверка — результаты в случае подтверждения нарушений мгновенно отменяли. Незаметно вбросить бюллетени было просто невозможно. Хотя иногда пытались.

"Вот я думаю: или мозгов нет, или совести нет. Я уже об этом говорила. Вы прекрасно видели панель экрана, где идет видеонаблюдение, абсолютно все контролируется. Для чего это делается, не знаю? Если не провокация, то глупость. Преступление", — считает глава ЦИК Элла Памфилова.

Фейки, имитирующие нарушения, в этом году поставили на поток. Не гнушались ничем. Интернет забурлил: вот оно, фальсифицируют! Видео оказалось прошлогодним. Еще одно псевдоразоблачение — в Петербурге бюджетников на участки свозят. Оказалось , хор приехал выступать. Эту часть видео просто обрезали.

А вот верх политического цинизма. Это видео распространяли как пример вброса — мол, некий гражданин опустил в урну сразу четыре бюллетеня. Другой ракурс — выяснилось, что избиратель просто помогал своей жене-инвалиду. Вот они сидят рядышком, заполняют бюллетени, а потом мужчина берет документы и идет к урне. Штамповать фейки сейчас легче, чем когда-либо — технологии позволяют.

Пачка бюллетеней летит в урну — шок! Но нет — изображение участка просто наложено. И это выдавали за российские вбросы. На самом деле — президентские выборы на Украине. Но без соседней страны Единый день голосования не обошелся.

"Многие фейки придуманы на коленке. В последнее время распространяются они с аккаунтов, которые управляются в основном с территории Украины, а украинцами командуют американцы", — пояснил Олег Матвейчев, политолог, профессор ВШЭ.

В Сети развернулась масштабная битва за умы россиян. Американские корпорации Google и Facebook прямо в день голосования рекламировали "своих" кандидатов, а на нейтральные поисковые запросы о выборах выдавали "нужную" информацию.

"Шла такая предварительная работа по формированию общественного мнения, что все, что будет происходить в день голосования в регионах, изначально спланировано, что выборы уже сфальсифицированы", — сказал Олег Мельниченко, член временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Деятельность западных СМИ, откровенно играющих на определенной политической стороне, уже рассматривает специальная комиссия Совета Федерации.

"Мы по итогам сделаем такую доску антипочета. Всех врунов, лгунов и дезинформаторов будем вывешивать пофамильно и по организациям", — заверила Элла Памфилова.

Очевидно, что этот список возглавит печально известный "Голос" — в этом году его сотрудники даже не стали ничего выдумывать. На своем сайте организация -иностранный агент — просто копировала старые нарушения и выдавала их за новые. А когда ловили за руку, удалять фейки отказывалась.

Эксперты уже готовят предложения по изменению законодательства, чтобы авторов подделок можно было наказывать.

Пожалуй, впервые за все последние недели в Информационном центре Центральной избирательной комиссии тишина и никого нет, кроме технических работников. Однако это не означает, что выборы для ведомства завершились. Здесь продолжают обрабатывать различные данные из регионов и готовятся к рассмотрению возможных жалоб. Их в Центризбирком поступает сравнительно немного: за всю кампанию — около семидесяти.

Окончательные итоги прошедших выборов уже в ближайшее время подведут региональные избирательные комиссии.