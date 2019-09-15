Бесценные кинодокументы: "Россия 24" покажет "Китай глазами советских операторов"

1 октября Китайская Народная Республика отметит важнейшую дату — 70 лет со дня образования. Советский Союз был первой страной, официально признавшей новое государство. Уже 2 октября 1949 года СССР и КНР устанавливают дипломатические отношения. И как раз в то время в Китае по личному приказу Сталина начинает работать большая группа из 18 лучших советских кинооператоров-документалистов. Цель — зафиксировать для истории запуск страны.

С тех пор эти пленки — ровесники КНР — хранились в Государственном архиве кинофотодокументов. До востребования. И только недавно бесценные кинодокументы раскопал руководитель телеканала "История" холдинга ВГТРК Алексей Денисов. В результате получился шестисерийный фильм "Китай глазами советских операторов". С 16 сентября — в эфире телеканала "России 24".

В 1949 году по личному распоряжению Сталина в Китай была направлена большая группа советских операторов. Им было поручено снять фильм о победе китайских коммунистов в гражданской войне. До сегодняшнего дня эти кадры не демонстрировались в эфире.

Уникальные кадры кинохроники. 1949 год. Китайские коммунисты спускают флаг над американским консульством в Мукдене. На его территории обнаружены многочисленные свидетельства шпионажа и подрывной деятельности против Народно-освободительной армии Китая.

Во время гражданской войны, вспыхнувшей после изгнания японцев, правительство США поддерживало гоминьдановский режим, стремившийся сохранить старые порядки. Соединенные Штаты Америки обучили и снабдили современным оружием более полумиллиона солдат гоминьдановской армии.

"Именно там сталкивались Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, социализм и империализм. И мы помогали, естественно, коммунистам, американцы — чанкайшистам. Широчайшая помощь шла, конечно, от американцев военной техникой, деньгами, потому что ставка была сделана на Чан Кайши", — рассказал Юрий Тавровский, китаевед, писатель, журналист.

В марте 1947 года на базе отряда Мао Цзэдуна и сторонников Компартии была создана Народно-освободительная армия Китая. Благодаря жесткой дисциплине и активной работе с населением коммунистам удалось привлечь в свои ряды сотни тысяч новых сторонников.

"В китайской Красной Армии были введены очень жесткие правила. И их все солдаты — кстати, не только солдаты, но и хозяйственный состав — должны были учить наизусть и повторять лозунги. А чтобы они не забывали, у соседа на спине эти лозунги были написаны: "Плати за взятое", "Взял лошадь — верни" и так далее. С одной стороны. это были напоминания, но с другой, — в том числе и прекрасная пропаганда. Когда эти солдаты входили в деревни, китайские крестьяне видели, что это их армия, которая, у которой есть моральные принципы. И, как ни странно, увидев эти лозунги, очень многие крестьяне просто присоединялись к этой армии. Им хотелось быть в среде этой военизированной группировки, которая освобождает Китай", — отметил Алексей Маслов, востоковед, доктор исторических наук.

Осенью 1948 года в гражданской войне наступил перелом. Народно-освободительная армия Китая провела три крупные стратегические операции. Гоминьдановская армия была деморализована.

"Процесс помощи Китаю был взаимовыгоден. Потому что появление в качестве союзника для нашей страны государства с населением 600 миллионов человек в тех конкретно исторических условиях во многом помогло не только нашему развитию, но и, может быть, нашему выживанию в очень непростых политических условиях послевоенного мира, тех же 50-х годов", — считает Андрей Денисов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР.

Май 1949 года. На улицах Шанхая разворачивается одно из решающих сражений гражданской войны. Солдаты Народно-освободительной армии Китая под командованием коммунистов выбивают из города остатки войск гоминьдановского режима, который поддерживали американцы и англичане. Битвы за Шанхай продолжалась 20 дней и завершилась 2 июня 1949 года победой коммунистов. Благодаря массовой поддержке населения им удалось не допустить больших разрушений в городе.

"Еще до конца Второй мировой войны британцы обсуждали возможность расчленить Китай на две части — северную и южную. Северная пускай отходит Советскому Союзу, а южная будет такая буржуазная территория, где британцы и другие союзники должны создавать свой Китай. И Шанхай предполагался центром, откуда и пойдет эта новая идеология. Но итоги Второй мировой войны, а потом, собственно говоря, и итоги народной революции были для них шокирующими. Китай не распался на две части. Он остался единым и — самое главное — не стал британским, — сказал Алексей Маслов. - Именно британцы были воплощением этого зла. Именно британцы вводят абсолютно человеконенавистническую систему, когда они считали, что китайцы действительно не люди. Были целые кварталы, в том числе и созданные британцами, куда китайский гражданин просто не мог зайти. Именно британцы стали активно использовать китайцев как рабскую силу. Знаменитые китайские кули, которые переносили грузы на корабли, и умирали, кстати говоря, под этими грузами, именно британцы ввели эту систему", — рассказал Алексей Маслов.

Те, кто навязывали Китаю в конце 19-го — начале 20 века новые условия взаимоотношений с внешним миром, это в основном западные державы, та же Франция, Англия, Соединенные Штаты Америки, другие европейские государства, они делали это достаточно грубо. При этом не особенно учитывая китайские интересы, а просто пренебрегая этими интересами, фактически растоптав их. И они-то как раз предопределили такую особенность развития Шанхая как наличие иностранных концессий. Это были городские территории, экстерриториальные с точки зрения международного права, где действовали внутренние законы иностранных государств и не действовали китайские законы. На них не распространялась юрисдикция местных китайских властей", — пояснил Андрей Денисов.

На кадрах, снятых советскими операторами, хорошо видно, как выглядели иностранные владения в Шанхае 70 лет назад. Русские эмигранты традиционно селились на территории французской концессии. Британская зона представляла собой настоящий укрепрайон с высоким забором, колючей проволокой и многочисленной охраной.

"Сами концессии стали своего рода символом иностранного господства для Китая. Потому что в ряде случаев были просто безобразные проявления этого превосходства. Например, любимый, видимо, англичанами стадион для собачьих бегов, где была надпись, что собакам и китайцам вход воспрещен. И когда некоторые наши европейские соседи говорят о себе как о носителях каких-то демократических ценностей, вряд ли это все правильно. Но зачастую бывает, знаете, как в том анекдоте: только для себя. Иногда в отношениях с другими странами проявляются совсем другие черты характера и совсем другие ценностные ориентиры. Так, к сожалению, было и в Китае. Надо это признать. Это действительная реальность", — подчеркнул Андрей Денисов.

В 1949 году в Шанхай был самым крупным и густонаселенным городом Китая. В нем проживали свыше 6 миллионов человек.

"Там ходил трамвай, были небоскребы, знаменитая китайская набережная Вайтань принадлежала к числу наиболее впечатляющих городских ландшафтов того времени. Те, кто навязывали Китаю в конце 19-го — начале 20 века новые условия взаимоотношений с внешним миром, это в основном западные державы, та же Франция, Англия, Соединенные Штаты Америки, другие европейские государства, они делали это достаточно грубо. При этом не особенно учитывая китайские интересы, а просто пренебрегая этими интересами, фактически растоптав их. И они-то как раз предопределили такую особенность развития Шанхая как наличие иностранных концессий. Это были городские территории, экстерриториальные с точки зрения международного права, где действовали внутренние законы иностранных государств и не действовали китайские законы. На них не распространялась юрисдикция местных китайских властей", — пояснил Андрей Денисов.

На кадрах, снятых советскими операторами, хорошо видно, как выглядели иностранные владения в Шанхае 70 лет назад. Русские эмигранты традиционно селились на территории французской концессии. Британская зона представляла собой настоящий укрепрайон с высоким забором, колючей проволокой и многочисленной охраной.

Роль таксистов в старом Шанхае выполняли бесчисленные рикши. Ими с удовольствием пользовались иностранцы и состоятельные китайцы. А вот на советских людей это зрелище произвело тогда шокирующее впечатление.

"Это иногда приводило к каким-то курьезным последствиям. Например, старые китаисты рассказывали такую историю, что когда наши молодые дипломаты в Шанхае очень торопились домой и рикша пытался их усадить в свою телегу, а они отказывались, он взмолился, говоря, что вы они лишают его заработка. Знаете, чем дело кончилось? Они его посадили в телегу и побежали с ней, заплатив ему за дорогу. Это реальная история. Это не какая-то сказка, не миф", — сказал Андрей Денисов.

Еще одной чертой полуколониального Шанхая было соседство богатства и роскоши с чудовищной и беспросветной нищетой. На кадрах, снятых нашими операторами, — кварталы в шанхайской городской бедноты. До 1949 года целые поколения китайцев рождались и умирали в таких районах, страдая от антисанитарии, хронического голода, болезней и нищеты.

"Среди других национальных задач, которые страна решала все эти годы с переменным успехом, была, конечно, борьба с бедностью. Надо сказать, что эта цель в наше время была блистательно реализована: из бедности были выведены 700 миллионов человек. Тем самым Китай не только практически ликвидировал бедность в своей стране, но и внес крупнейший количественный вклад в общемировую борьбу с бедностью", — подчеркнул Андрей Денисов.

Уникальные кадры кинохроники, снятые советскими операторами в Пекине 21 декабря 1949 года и никогда не демонстрировавшиеся в эфире. Жители китайской столицы вместе с советскими дипломатами отмечают 70-летний юбилей Иосифа Сталина. В руках людей плакаты с пожеланиями долголетия советскому вождю и многочисленные подарки — от традиционного фарфора до блюд китайской кухни. Во дворе посольства колонны трудящихся встречают сотрудники дипмиссии во главе с послом Николаем Рощиным. Они принимают поздравления и складывают подарки на расставленные вдоль здания столы.

Советский Союз стал первой страной мира, признавшей Китайскую Народную Республику. Это произошло уже на следующий день после провозглашения нового государства — 2 октября 1949 года.

"Авторитет нашей страны был очень высок, — отметил Андрей Денисов. — Сам по себе факт дипломатического признания — это, конечно, был мощный сигнал всему миру о том, что ситуация в международных отношениях изменилась коренным образом, что появился новый субъект международных отношений. Причем в качестве этого субъекта выступила одна из крупнейших стран мира с населением на тот момент порядка 600 миллионов человек".

В феврале 1950 года между СССР и Китайской Народной Республикой был подписан договор "О дружбе, союзе и взаимной помощи". С этого момента лозунг "Учиться у Советского Союза" стал одним из самых популярных среди китайцев. Уже по первому соглашению Советский Союз предложил китайской стороне помощь в возведении 50 промышленных предприятий и пятилетний многомиллионный кредит.

Произведения Пушкина, Толстого, Горького и Николая Островского будут включены в школьную программу.

"Китайцы тогда называли Советский Союз старшим братом. Это они изобрели эту формулировку. Это не мы говорили, что мы — ваш старший брат. Это чисто конфуцианская градация. Младший — старший, папа — сын, чиновник — император и так далее. Но это для народа была изобретена формулировка. Все кричали: "Советский Союз — это наш старший брат", — рассказал Юрий Тавровский.

Вот так выглядела столица Китайской Народной Республики город Пекин 70 лет назад. Ярким пятном в центре Пекина выделяется самый большой дворцовый комплекс в мире — Пурпурный запретный город. Отсюда в течение шести веков Поднебесной управляли императоры династии Мин и Цин.

1 октября 1949 года здесь Мао Цзэдун провозгласит создание нового государства — Китайской Народной Республики. С этого момента Пекин станет полноценной столицей "Срединного процветающего государства общности и единства народа" — именно так переводится на русский язык полное название современного Китая.

"Оказалось, что именно Пекин ассоциируется с тем Китаем, который был свободен, велик и независим. В Пекине есть своя инфраструктура. И — самое главное — Пекин — это действительно практически центр Китая, который подходит всем. И очень символично, когда именно в Пекине с подмостков императорского дворца Мао Цзэдун произнес свою знаменитую речь о новом Китае, который поднялся с колен. То есть это он перекидывает мостик между историей старого Китая, великого Китая, который китайцы очень любили, к новому Китаю, который не отбрасывает свою историю, а просто идет вперед на новом этапе" — отметил Алексей Маслов. – И, находясь тогда в Пекине, человек находился именно в китайской среде. На этих кадрах мы видим пожилого мастера, который делает упражнения с трехзвенным цепом, — это старая шаолиньская традиция, очень сложная, требующая большой координации движений. И вокруг восхищенная публика. А здесь мы видим китайского традиционного рассказчика. Это уже практически новая технология. Он показывает картинки, такой примитивный китайский мультфильм, и рассказывает настоящие истории. На других кадрах мы видим традиционное китайское искусство изготовления фигурок из жженного сахара. Оно, кстати говоря, сохранилось и сегодня. Но оно уходит своими корнями в 18 век. И надо обладать немалым мастерством, чтобы делать драконов, лошадок. Самое главное, что все, что делается, тут же съедается. То есть высокое искусство практически сразу же идет в народ. Пекин отличался еще потрясающими ресторанами. Шумные, казалось бы, не очень чистые, но очень народные. И именно в этих народных ресторанах тогда еще можно было встретить и будущих руководителей Китая. Туда ходили и члены политбюро, и члены ЦК, они общались с народом. То есть Пекин был очень своим национальным городом".

"Глядя на кинохронику конца 1940-х годов, на хронику старого Пекина, я как китаист, впервые попавший в Китай еще студентом в 1973 году, испытал своего рода парадоксальные чувства. Благодаря этой многовековой культуре есть какой-то стержень. Может быть, неосязаемый, который довольно трудно выразить словами, но который сохраняется, как ты ни перелицовывай, как ни осовременивай китайскую реальность, а все равно что-то остается. И это что-то и есть душа Китая, душа китайского народа", — считает Андрей Денисов.