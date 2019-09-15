Хоккейная Магнитка в кризисе: экс-чемпион КХЛ снова проиграл

Очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге завершился матчем в Минске, где местное "Динамо" принимало экс-обладателя Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург". Гости не слишком успешно начали сезон, и в столице Белоруссии их снова ждало разочарование и поражение со счетом 2:3.

При этом в целом Магнитка почти не уступила хозяевам ни в одном из компонентов, кроме, пожалуй, реализации голевых моментов. Гости открыли счет (Козун), затем дважды забили минчане (Китаров и Принс), но на 33-й минуте тот же Козун счет сравнял. Все в итоге решил точный бросок Костицына на 59-й минуте игры, который принес "Динамо" победу.

При этом оба соперника находятся в арьергарде регулярного чемпионата: минчане занимают 11-е место в Западной конференции КХЛ, а "Металлург" стоит на том же 11-м местев Восточной конференции.