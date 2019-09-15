"Хрустальную Турандот" получил спектакль о "пламенеющем пестике"

Лучшим спектаклем театрального сезона-2018/2019 по версии первой театральной премии России "Хрустальная Турандот" стала постановка "Рыцарь пламенеющего пестика" (Театр имени Пушкина, режиссер Деклан Доннеллан). Актриса Галина Тюнина получила статуэтку за лучшую роль — Аркадиной в "Чайке" Кирилла Пирогова, Егор Перегудов — за девятичасовой спектакль «Один день в Макондо», поставленный в Студии театрального искусства. Лучшим актером сезона признан Владимир Машков (роль Исаака Шварца в спектакле "Матросская тишина" в театре Олега Табакова). Лучшим художником — Александр Боровский, создавший декорации к спектаклю "Бег" в МХТ имени Чехова.

Церемония награждения в 28-й раз прошла во дворце Юсуповых музея-усадьбы "Архангельское" в Подмосковье. Премия "Хрустальная Турандот" была основана Борисом Беленьким в 1991 году и была названа в честь легендарного спектакля "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, поставленного в 1922 году Евгением Вахтанговым.