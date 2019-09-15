Абоненты "Мегафона" и Yota заявили о сбое связи

Почти 80% пользователей "Мегафона" испытали в воскресенье проблемы с работой мобильной связи, сообщается на сервисе Downdetector, отслеживающем популярные интернет-ресурсы. Судя по карте, опубликованным на ресурсе, проблемы в работе "Мегафона" наблюдаются в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Самаре, Туле, Екатеринбурге, Новосибирске, Рязани, Краснодаре и Казани.

Сбои зафиксированы и в работе сотового оператора Yota. 90% пользователей заявляют о проблемах, связанных с подключением к интернету. Согласно карте сбоев, опубликованных на ресурсе, проблемы в работе оператора зафиксированы в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Екатеринбурге, Чите, Казани и Туле. Последний раз массовые жалобы на сбои в работе оператора поступали два месяца назад.

С чем связаны сбои в работе компаний, пока не сообщается.