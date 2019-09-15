Премьер-лига. "Краснодар" выиграл у "Крылышек" и догнал "Зенит"

Заключительный матч воскресной программы 9-го тура российской футбольной премьер-лиги, в котором клуб "Краснодар" принимал самарские "Крылья Советов", снова установил двоевластие в таблице. "Быки" выиграли со счетом 4:2 и догнали действующих чемпионов России: у обеих команд по 20 очков.

Игра в столице Кубани получилась весьма интересной и гости с берегов Волги отнюдь не выглядели мальчиками для битья. Мало того, лучший бомбардир "Крылышек" Соболев открыл счет на 12-й минуте. Но затем забивали хозяева: Сулейманов в первом тайме, а Ольссон, Вандерсон и Ари – во втором. В конце встречи Антон с пенальти установил окончательный счет.