Шесть человек, включая двух детей, погибли в ДТП в Чечне

Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП в Чечне, передает "Интерфакс". По информации агентства, инцидент произошел неподалеку от Грозного. При столкновении двух легковых автомобилей четверо погибли на месте, еще двое скончались по дороге в больницу. Среди погибших двое детей, уточняет Рен ТВ. Двое выживших доставлены в ближайшую клинику с травмами различной степени тяжести.

На месте ДТП работает следственная бригада.