Вуэльта Испании. Общий зачет многодневки выиграл словенец Роглич

В столице Испании финишировал третий в сезоне велосипедный Гран-тур – знаменитая гонка "Вуэльта". Заключительный 21-й этап между городами Фуэнлабрада и Мадрид протяженностью 107 км выиграл голландский гонщик Deceuninck – Quick Step Фабио Якобсен. Словенец Примож Роглич стал чемпионв в общем зачете.

Традиционно последний этап проходит достаточно свободно и никто не рвется делать на нем отрывы и пытаться кардинально изменить таблицу. На сей раз тройку лучших Якобсен, ирландец Сэм Беннетт (команда BORA-hansgrohe) и поляк Шимон Сайнок (CCC).

В общем зачете Роглич на 2 мин. 16 сек. обошел испанца Алехандро Вальверде (Movistar) и на 2.38 соотечественника Тадея Погачара (UAE-Team Emirates). Лучший из россиян на этом издании "Вуэльты" – Павел Кочетков из команды Katusha-Alpecin, – занял 98-е место с отставанием от победителя в 3 часа 42 минуты.