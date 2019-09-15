Михаэль Шумахер закончил курс лечения в столице Франции

Знаменитый немецкий автогонщик, семикратный чемпион мира в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер завершил курс лечения в одной из парижских клиник. Он покинул Париж в сопровождении нанятых семьей медицинских работников и, скорее всего, вернется в свой дом в Швейцарии.

Инсайдеры пытались выяснить, что лечили у пострадавшего несколько лет назад на горнолыжном курорте автогонщика, но методики лечения Шумахера неизвестны и тщательно скрываются родными, сообщил телеканал BFMTV. 11 сентября стало известно, что гонщик вышел из длительной комы и общается с семьей.

Также сообщалось, что на этой неделе Шумахера госпитализировали в отделение сердечно-сосудистой хирургии больницы имени Жоржа Помпиду. Сопровождал Шумахера известный кардиохирург и специалист по лечению сердечной недостаточности Филипп Менаше, которого называют "пионером клеточной терапии".

Как уже сообщали Вести.Ru, Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму после падения 29 декабря 2013 года. Его госпитализировали и долгое время самый именитый пилот "Формулы-1" находился в коме. Тем не менее, еще в декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и идет на поправку.