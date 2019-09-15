Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти

Три человека арестованы по делу о "реабилитационных центрах" в Ленинградской области, сообщается на сайте Следственного комитета. Аресты прошли после обысков, во время которых в так называемых "реабилитационных центрах" были обнаружены более 50 незаконно удерживаемых людей. "Пациенты" центров привозились родственниками из разных регионов страны. Среди них есть женщины и дети.

Директор частного центра и четверо его помощников были задержаны. Сегодня им избрана мера пресечения: трое арестованы, один отправлен под домашний арест, еще один находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями. Людей помещали в частные дома. Там их незаконно удерживали, навязывая родным необходимость длительного содержания, при этом взимали плату за "оказанные услуги" в размере от 40 до 100 тысяч рублей в месяц.