Американский беспилотник семь часов летал у границ России

Американский беспилотник провел семичасовую разведку у западных границ России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов. Беспилотник с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в воскресенье днем совершил серию пролетов вдоль границы Калининградской области в небе над Литвой. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, в течение часа он курсировал вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей от эстонской границы с Латвией до Финского залива. Он также совершил несколько подлетов к северо-западным районам Белоруссии.

Агентство уточняет, что в то же время вблизи российских баз в Сирии также зафиксирован разведывательный полет патрульного самолета ВМС США.

Наблюдатели отмечают, что в последнее время вновь резко возросла активность западной разведывательной авиации вблизи российских границ. В сентябре разведчики стран-членов НАТО практически ежедневно осуществляют полеты вдоль западных рубежей России. При этом в отличие от предшествующих они выполняются с задействованием сразу нескольких летательных аппаратов, в том числе ВВС США, Великобритании, и, с недавнего времени, французских разведывательных самолетов.

Ранее сообщалось, что в 2019 году летчики Балтийского флота 35 раз вылетали на сопровождение иностранных самолетов и беспилотников.