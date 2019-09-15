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15 сентября 201923:30

"Севилья" победила "Алавес" и вышла в лидеры испанской Ла Лиги

EPA

В чемпионате Испании по футболу новый лидер. Им стала "Севилья", которая в гостях сумела с минимальным счетом 1:0 одолеть "Алавес", набрала 10 очков после 4-х туров и остается одной из четырех команд, которые пока не проигрывали в Ла Лиге в новом сезоне.

Матч "Алавес" – "Севилья" получился довольно нервным, хотя и не слишком зрелищным. Единственный гол в ворота хозяев на 37-й минуте забил Жордан. Победа для гостей стала третьей в сезоне, еще один матч севильцы завершили вничью.

Теперь в чемпионате Испании единоличный лидер, вслед за "Севильей" стоят "Атлетико" (9 очков), "Реал" Мадрид, "Атлетик" Бильбао (по 8), "Барселона", "Гранада" и "Реал Сосьедад" (по 7).

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