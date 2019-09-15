Представитель РПЦ усомнился в искренности Ксении Собчак

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что в Русской Православной Церкви усомнились в искренности покаяния в грехах известной телеведущей Ксении Собчак, в котором она расписалась накануне своего бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым.

Представитель РПЦ отметил, что так называемый "свадебный танец", видеозапись которого массово разошлось в Интернете, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви. Владимир Легойда напомнил, что перед венчанием пара беседовала со священником о смысле христианского брака и письменно засвидетельствовала раскаяние в своих недостойных делах, совершенных в прошлом. По его мнению, венчавший пару священник надеялся, что все это было искренним, но последовавшие сразу за этим действия дают серьезный повод в этой искренности усомниться, сообщает "Интерфакс".

"Зачем давать обеты Богу, если ты не собираешься их выполнять? Причем как-то сразу не выполнять, сходу, запланированно, — задается вопросом представитель РПЦ. — А Бог все равно ждет покаяния. Только настоящего. Без перфомансов".