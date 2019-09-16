Две футбольные команды сошлись в рукопашной на стадионе в Махачкале

В Махачкале на стадионе "Труд" во время матча произошла потасовка между игроками двух футбольных команд, в которой приняли участие около 40 человек. Один из участников драки госпитализирован.

В отдел полиции доставлены пятеро предполагаемых зачинщиков драки, следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.

Как рассказал президент Федерации футбола Дагестана Будун Будунов, драка игроков юношеских футбольных команд "УОР-Дагестан" и "Юность" (Владикавказ) началась из-за словесной перепалки. По его словам, участников стычки разняли, что матч был приостановлен. Бубун Будунов подчеркнул, что к настоящему моменту инцидент исчерпан, претензий со стороны тренеров или игроков команд нет.