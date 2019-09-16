Пожар в Красноярске унес жизни 8 человек

В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме в Красноярске, погибли восемь человек, в том числе, четверо детей.

По данным МЧС России, пожар в многоквартирном жилом доме на улице Гусарова возник в 22:26 по московскому времени. Первое пожарное подразделение, прибывшее на место ЧП уже через восемь минут после поступления сигнала о возгорании, обнаружило открытое пламя, вырывающееся из окна на третьем этаже, передает ТАСС.

В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми погибших, в том числе, четверых детей. Возгорание на площади 40 квадратных метров было ликвидировано в 23:36, его причины устанавливаются. По предварительным данным. причиной возникновения пожара могли стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем.