В Тунисе проходят президентские выборы

Во второй тур президентских выборов вырвался кандидат, который сейчас находится в тюрьме. Это медиамагнат Набиль аль-Каруи. Он обогнал действующего премьера — Юсиф аш-Шахида. Глава кабмина, по данным экзитполов, только пятый.

Предварительные результаты Центризбирком объявит не раньше 17 сентября, сообщает телеканал "Россия 24". К слову, по данным представителя кандидата-заключенного, его избрание не освободит его автоматически из тюрьмы.

Досрочные выборы в Тунисе назначили после смерти 92-летнего президента, который руководил страной последние пять лет.