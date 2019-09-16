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16 сентября 201901:24

В Тунисе проходят президентские выборы

В Тунисе проходят президентские выборы

Во второй тур президентских выборов вырвался кандидат, который сейчас находится в тюрьме. Это медиамагнат Набиль аль-Каруи. Он обогнал действующего премьера — Юсиф аш-Шахида. Глава кабмина, по данным экзитполов, только пятый.

Предварительные результаты Центризбирком объявит не раньше 17 сентября, сообщает телеканал "Россия 24". К слову, по данным представителя кандидата-заключенного, его избрание не освободит его автоматически из тюрьмы.

Досрочные выборы в Тунисе назначили после смерти 92-летнего президента, который руководил страной последние пять лет.

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