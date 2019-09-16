"Монако" Головина не смог дома выиграть у "Марселя"

Матчем в Монте-Карло между местным "Монако" и гостями из "Олимпика Марсель" завершилась программа 5-го тура чемпионата Франции по футболу. Команда хозяев, в которой играет россиянин Александр Головин, в очередной раз проиграла (3:4) и продолжает идти в арьергарде турнира.

При этом все для монегасков начиналось боле чем неплохо: два гола в исполнении Бен-Йеддера принесли "Монако" лидерство к 30-й минуте встречи. Однако затем четыре раза отличились футболисты гостей – Бенедетто (дважды), Жермен и Пайет. Хозяева пытались спастись, но смогли лишь сократить разрыв до минимума усилиями Кейты Бальде.

"Марсель" идет в таблице в тройке преследователей "Пари Сен-Жермен" вместе с "Ренном" и "Нантом" – у всех троих по 10 очков против 12 у парижан. "Монако" – на предпоследней позиции с 2-мя очками.