Авиакатастрофа в Колумбии: 7 погибших

На западе Колумбии в результате крушения самолета погибли, по меньшей мере, семь человек, в том числе, оба пилота воздушного судна. Спустя несколько минут после взлета борт рухнул на жилой квартал.

Всего на борту разбившегося двухмоторного самолета находились девять человек. Пострадавшие в результате авиакатастрофы госпитализированы, передает ТАСС. Причина падения самолета пока не выяснены.