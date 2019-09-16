Кубок мира по шахматам. Свидлер, Грищук, Витюгов и Матлаков идут дальше

На Кубке мира по шахматам, который разыгрывается в Ханты-Мансийске, завершились матчи второго тура. Россияне Петр Свидлер, Александр Грищук, Никита Витюгов и Максим Матлаков выиграли у своих соперников на тай-брейках и вышли в третий раунд турнира.

Свидлер дважды обыграл на тай-брейке еще одного россиянина Андрея Есипенко – 3:1. Грищук в противостоянии с голландцем Беньямином Боком сначала сыграл вничью, а во второй партии одержал победу и взял верх с общим счетом 2,5:1,5. Матлаков был сильнее представителя Израиля Бориса Гельфанда — 2,5:1,5. Витюгов переиграл немца Никласа Хушенбета – 3:1.

Ранее, как сообщает РИА Новости, в третий круг прошли Сергей Карякин и Ян Непомнящий. А вот еще один представитель России Евгений Наер уступил голландцу Анише Гири – 4:5.