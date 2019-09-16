Цены на нефть существенно выросли

На открытии торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года выросла на 13,86 процента — до 69,91 доллара за баррель, а в первые минуты торгов цена нефти этой марки достигала пикового значения в 71,95 доллара за баррель. После скачка цена на нефть марки Brent вернулась к уровню в 67 долларов за баррель.

Цены на нефть растут на фоне сообщений об ударах боевых беспилотных летательных аппаратов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, передает ТАСС. Как сообщалось, в ночь на субботу, 14 сентября, расположенные на востоке Саудовской Аравии предприятия "Сауди Арамко" были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах".

Среди прочих атаке подверглись крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик и НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что к вечеру понедельника национальной нефтяной компании "Сауди Арамко" удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть: после атаки на предприятия сократили нефтедобычу на 5,7 миллиона баррелей в сутки.