Сотрудника Росгвардии убили за сделанное им замечание

На Сахалине сотрудник Росгвардии получил смертельные ножевые ранения после сделанного им замечания о недопустимости курения в общественном месте.

Следственное управления СК РФ сообщает, что погибшему сотруднику Росгвардии было 23 года. После того, как он сделал замечания курящим мужчине и женщине, ему были нанесены не менее трех ударов ножом. Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.