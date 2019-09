Бывший тренер Осаки проиграл в суде дело против теннисистки

В суде американского штата Флорида завершилось скандальное дело с участием двукратной чемпионки теннисного "Большого шлема" Наоми Осаки и ее бывшего тренера Кристофа Жана. Экс-наставник подал иск против своей бывшей подопечной, согласно которому требовал 20% всех ее заработков.

Иск основывался на контракте, который Жан подписал с отцом Осаки в 2012 году. Согласно того документа отец теннисистки в качестве ее опекуна давал обещание тренеру выплачивать значительную долю будущих заработков Наоми в обмен на услуги. Самой японке на тот момент было 14 лет.

Юристов Осаки в ходе судебных слушаний доказывали, что иск не имеет оснований, так как на момент подписания скандального документа спортсменка не могла контролировать действия своего отца. Суд встал на сторону теннисистки и отказал Жану по всем пунктам его претензий.

