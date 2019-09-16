Мини-футбол. Чемпионы России из "Тюмени" уступили "Синаре"

Завершились матчи 2-го тура чемпионата России по мини-футболу (футзалу) в рамках Суперлиги. Действующие чемпионы страны из "Тюмени" на домашней арене принимали клуб "Синара" из Екатеринбурга и потеряли очки в обоих матчах. Сначала была ничья 4:4, а затем гости победили 3:2.

На этом сюрпризы второго игрового уикенда не закончились. Дебютанты Суперлиги из клуба "Беркут" на своем поле дважды обыграли старожилов турнира из "Новой Генерации" – 4:1 и 2:1. Фавориты состязаний свои матчи выиграли: "Газпром-Югра" – "Динамо-Самара" – 8:3, КПРФ – "Норильский Никель" – 6:1.

В турнире лидируют представители "Газпрома-Югры", победившие во всех четырех поединках (12 очков), в группу преследования КПРФ (9 очков), "Норильский Никель", "Беркут" (по 6), "Синара", "Тюмень" (по 4).