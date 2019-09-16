Главы России, Ирана и Турции продолжают переговоры в Анкаре

Урегулирование конфликта в Сирии обсудят лидеры России, Ирана и Турции. Они проведут трёхсторонние переговоры в Анкаре.

Это будет уже пятая встреча глав стран-гарантов Астанинского процесса. До этого были, в том числе, саммиты в Сочи и Тегеране, где стороны согласовали меры по гуманитарной помощи и сохранению целостности Сирии.

Как отмечают политологи, позиции России, Ирана и Турции по Сирии — продолжают сближаться. В пресс-службе Кремля уточнили, что на этот раз в центре внимания будет ситуация в Идлибе, а также на северо-востоке арабской республики, где сохраняется напряжение.

Кроме того, Владимир Путин проведёт отдельные встречи с главами Ирана и Турции. С Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудят проекты в энергетике и военно-технической сфере.

Для глав двух стран это уже шестая встреча. В последний раз Путин и Эрдоган беседовали на авиасалоне МАКС, где речь шла о возможных поставках Су-57.

Ещё одна тема — это размещение российских комплексов С-400 в Турции. Сейчас завершается передача оборудования. Сроки, когда комплексы заступят на боевое дежурство, пока не разглашаются.