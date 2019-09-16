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16 сентября 201905:54

США не исключают военного ответа в связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии

США не исключают военного ответа в связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии

По данным газеты "Вашингтон Пост", администрация Трампа рассматривает вариант вмешательства в конфликт Ирана и Саудовской Аравии, хотя Пентагон призывает к сдержанности.

Сам американский президент тем временем, обрушился с критикой на СМИ. Обвинил их в публикации "фейковых новостей" по переговорам с Ираном и заявил, что встречаться с руководством этой страны без предварительных условий – не намерен.

"Лживые СМИ говорят, что я готов встретиться с Ираном без предварительных условий. Это неверное утверждение, как всегда!", — написал президент США в своем твиттере.

Он добавил, что США готовы стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке: Трамп разрешил при необходимости использовать стратегические резервы американского топлива.

В ночь на субботу предприятия "Сауди Арамко" были атакованы десятью беспилотниками, напоминает телеканал "Россия 24". Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Вашингтон поспешил обвинить в атаке ИРАН. Иранский же МИД обвинения отверг.

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