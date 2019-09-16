Аэропорт Комсомольска-на-Амуре открылся после трех дней вынужденного бездействия

В Комсомольске-на-Амуре вновь заработал аэропорт, который в пятницу закрыли из-за подтопления грунтовыми водами. Затопило взлетно-посадочную полосу. Отменили рейсы в Хабаровск, Южно-Сахалинск и другие города.

Сложная ситуация в городе сохраняется уже более месяца, напоминает телеканал "Россия 24". Сейчас уровень воды в реке Амур падает, но, тем не менее, около пятисот жилых домой всё ещё подтоплено. Осложняют положение как раз скопления грунтовых и дождевых вод. В крае действует режим ЧС. Гидрологи считают, что ситуация может улучшиться только к середине октября.