Директор "Ниссан Мотор" ушел в отставку из-за финансовых махинаций

Новые кадровые перестановки начались в японской корпорации "Ниссан Мотор". Её директор, Хирото Саикава ушел в отставку.

Как сообщает телеканал "Россия 24", он не справился со своей задачей и не смог поднять прибыль компании. Более того, недавнее расследование показало, что Саикава необоснованно получил премию, более четырёхсот тысяч долларов.

Ранее со скандалом из совета директоров "Ниссана" исключили топ-менеджера Карлоса Гона. Его обвинили в финансовых махинациях и сокрытии доходов.