Представители двухсот стран приехали в Вену на сессию МАГАТЭ

В Вене стартует 63-я сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии. Участие в мероприятии примут высокопоставленные представители почти из двухсот стран.

Всю неделю они будут обсуждать развитие атомной энергетики, вопросы ядерной безопасности, а также гарантии нераспространения ядерного оружия. В центре внимания – Иран и КНДР, отмечает телеканал "Россия 24".

Ожидается, что Российскую делегацию на конференции МАГАТЭ возглавит гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.