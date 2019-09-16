Кипр заливает сильнейшими дождями

Десятки населенных пунктов оказались под водой после того как сильные ливни обрушились на остров Кипр. В популярном среди туристов районе Айя-Напа местным жителям даже удалось запечатлеть торнадо. На кадрах видно, как огромная серая воронка поднялась на сотни метров от земли. Информации о жертвах и разрушениях от этого бедствия не поступало.

А в Ларнаке, тем временем, прошёл ливень с градом, сообщает телеканал "Россия 24". Кафе и магазины на первых этажах зданий ушли под воду, перекрыты дороги, наблюдаются перебои с электричеством, потому что они ушли под воду.

Полиция города призывает водителей быть осторожными. Все спасательные и коммунальные службы Ларнаки брошены на устранение неполадок.