Борис Джонсон предпримет еще одну попытку договориться с Евросоюзом

Британский премьер всё ещё надеется, что сможет договориться с ЕС насчёт Брекзита. Борис Джонсон встретится в Люксембурге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Джонсон рассчитывает, что добьётся выгодных условий предстоящего "развода" с Брюсселем.

Тогда в октябре он бы отправился на саммит ЕС, только чтобы оформить окончательное соглашение, сообщает телеканал "Россия 24". Впрочем, как отметил глава британского правительства, даже при отсутствии сделки он всё равно намерен провести Брекзит до 31 октября.

Джонсон уверяет, что не станет просить у Брюсселя очередной отсрочки – как требует парламентская оппозиция.