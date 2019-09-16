Ряд немецких политиков настаивает на нормализации отношений с Россией

Глава правительства немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что большинство немцев желает хороших отношений с Россией. Он заявил, что призыв премьеров восточногерманских земель активизировать диалог с Москвой получил поддержку и активизировал давно назревшую дискуссию.

В конце августа премьеры Бранденбурга, Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальта призвали вернуться к формату G8 с участием России. Ранее представители восточногерманских земель уже выступали единым фронтом за отмену антироссийских санкций.