Месси может сыграть против "Боруссии" в Лиге чемпионов

Ведущий форвард испанской "Барселоны" аргентинец Лионель Месси отправится с каталонцами на стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов против немецкой "Боруссии" из Дортмунда. Решение о выходе нападающего на поле будет принято тренерским штабом непосредственно перед игрой.

Однако, инсайдеры из стана "Барсы" сообщают, что, скорее всего, Месси сможет выйти на поле, хотя и вряд ли сможет провести весь матч. Накануне испанское издание As сообщило также, что аргентинец вернулся к тренировкам в общей группе. Травму он получил во время предсезонной подготовки и пока не выходил на поле в играх клуба.